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嘉市古道府路巷 將營造創生基地

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市古道「府路巷」是清朝諸羅城銜接台南府城通路的巷道，全長300公尺，相傳嘉慶皇帝曾經走過。記者魯永明／攝影
嘉義市古道「府路巷」是清朝諸羅城銜接台南府城通路的巷道，全長300公尺，相傳嘉慶皇帝曾經走過。記者魯永明／攝影

嘉義市古道「府路巷」是清朝諸羅城銜接台南府城通路的巷道，全長300公尺，相傳清朝嘉慶皇帝來台曾走過，文史工作者認為，古巷道是城市的文化底蘊，卻缺乏整體規畫，對照彰化鹿港古巷弄之美，實在很可惜！嘉義文化局說，補助文創公司以府路巷議題，推廣巷弄文化，營造成創生基地、社區藝術節點。

台灣圖書室文化協會榮譽理事長鄭書勉說，「府路巷」是清同治年間，由邑紳賴時輝、歲貢陳熙年，捐資舖設石板路，從古諸羅城西門外（今國華街）穿越忠義街63巷，長300公尺，地方相傳嘉慶皇帝來台走過，但無史料記載。

鄭書勉表示，府路巷百餘年來發展已失去石板路原貌，巷內兩旁木造老屋和新舊磚造水泥屋緊密相鄰，修復的木造屋轉型民宿或甜點店，住宅門口增設遮雨棚掩蔽巷弄視野，原本可以維護成文史巷道，卻缺乏整體規畫，對照鹿港巷弄之美，府路巷真的可惜了！

地方人士說，清朝時期諸羅城民要考科舉，都會走府路巷到台南府城，是當時交通要道，台灣美術巨擘陳澄波故居就在府路巷路口，早期多數民眾製造烘爐維生，現今烘爐業沒落，1999年市府在入口處設府路巷解說紀念牌。

文化局說，府路巷不具文資身分，文化局提創新補助計畫，由小小文化創意公司以府路巷議題推廣巷弄文化，修復位在巷弄國華街小小逐月坊，合法登記民宿經營，獲文化部私有老建築保存再生，以及文化局舊屋力計畫的創生基地。

文化局 嘉義 鹿港 文史工作者 老屋 文化部 文創 藝術節 陳澄波

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