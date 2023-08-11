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龍年雲林北港傳統手工花燈展 學員做到手長繭也要呈現最好

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港薪傳百年手工花燈，由各校和社區推派代表參加研習，作品將在元宵節掛在朝天宮供人觀賞，是北港特有也是國內保留最完整的傳統花燈工藝。記者蔡維斌／攝影
北港薪傳百年手工花燈，由各校和社區推派代表參加研習，作品將在元宵節掛在朝天宮供人觀賞，是北港特有也是國內保留最完整的傳統花燈工藝。記者蔡維斌／攝影

迎接明年龍年到來，北港朝天宮委託北港國中辦理傳統手工花燈研習營，邀請各學校和社區派代表，由花燈大師吳登興傳授花燈製作技巧，每位門外漢從找素材、構圖、剪布、打樣到裝燈完成，費時費力，光折鐵線結構燈座，一彎一角尺寸拿捏更要分毫無差，手指頭痛到長繭，體會出古人手藝的精巧與構工的困難。

「手痛了好幾天都長繭了」南陽國小老師蘇冠如連日來細心製作花燈，從網路下載可愛的「龍貓」構圖，再從無到完工，整整花了5天，不眠不休製作，今天終能完成，她說，手工花燈初體驗，很新鮮但也體會到古代傳統工藝的精妙，的確不容易。

今天研習營成果展，朝天宮常務董事吳炳俊和北港國中校長施協志到研習工妨，為數十名學員加油打氣，吳炳俊說，北港是國內花燈原鄉，朝天宮每年都辦元宵花燈展，除電動花燈，保有百年的傳統手工花燈也是重頭戲，更象徵傳統工藝的薪傳，明年龍年，所以花燈以龍為主題，由作者自由發揮創作。

施協志說，北港花燈歷史悠久，傳統手工花燈更具特色，早年萬頭鑽動賞燈的景象，更是國內僅見，每年邀請各學校、社區派代表研習，成為燈藝種子教師，未來傳播到各地遍地開花，讓這項特有的傳統工藝世代薪傳，深具意義。

花燈大師吳登興也說，手工花燈製作不易，尤其大型燈座，不少都從對岸進口，但北港至今堅持原味，保有傳統自製工藝，花燈結構全由鐵線製成，粗硬的鐵線要編成形體，常要靠手工 編折，且每一折彎尺寸都要很精準，否則整個燈座失衡就難以成形，尤其龍頭複雜更難做，有的學員花了好幾天都難完成，手折鐵線都折到長繭，的確很辛苦。

施協志說，北港手工花燈貴在全民用心參與，所有作品將在元宵節當天掛在朝天宮神殿、迴廊供全國遊客信徒觀賞，增添元宵喜氣，同時也有評分，優勝者可獲表揚，所以每位學員都賣力製作，把最好的手藝獻給國人。

北港薪傳百年手工花燈，由各校和社區推派代表參加研習，作品將在元宵節掛在朝天宮供人觀賞，是北港特有也是國內保留最完整的傳統花燈工藝。記者蔡維斌／攝影
北港薪傳百年手工花燈，由各校和社區推派代表參加研習，作品將在元宵節掛在朝天宮供人觀賞，是北港特有也是國內保留最完整的傳統花燈工藝。記者蔡維斌／攝影
北港傳統手工花燈研習營，各校和社區代表均賣力製作，即便做到手長繭，也要把最好工藝呈現給國人觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港傳統手工花燈研習營，各校和社區代表均賣力製作，即便做到手長繭，也要把最好工藝呈現給國人觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港傳統手工花燈研習營，各校和社區代表均賣力製作，即便做到手長繭，也要把最好工藝呈現給國人觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港傳統手工花燈研習營，各校和社區代表均賣力製作，即便做到手長繭，也要把最好工藝呈現給國人觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港傳統手工花燈研習營，各校和社區代表均賣力製作，花了好幾天，即便做到手長繭，也要把最好工藝呈現給國人觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港傳統手工花燈研習營，各校和社區代表均賣力製作，花了好幾天，即便做到手長繭，也要把最好工藝呈現給國人觀賞。記者蔡維斌／攝影

花燈 北港朝天宮 元宵節

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