虎尾鎮再也看不到水牛！最後1頭這原因今送進安養中心

雲林縣虎尾鎮最後一頭水牛今天入住土庫鎮「水牛安養中心」，牛主人黃松勇和這頭從小養到大的水牛要分離，難掩不捨之情，他說，再好的朋友也終須一別，但一起生活那麼久，自是有緣，只是不知誰欠誰，只希望「阿牛」往後自己好好生活終老。

74歲黃松勇務農數十年，除自己家裡耕作約兩甲地，農忙時也為人代耕，所不同的是他使用的不是耕耘機，而是傳統的牛耕，因他馭牛有術，整起田比機械更平整，每逢稻作插秧旺季，他和老牛四處為人代耕，50年來贏得口碑，人稱他「勇伯」。

黃松勇說，他早年也養了一頭老牛，後來體力漸弱，不堪負荷工作，只好讓老牛退休，連同老牛外加3萬元向牛販買了這頭2歲的小母牛「阿牛」，他待「阿牛」如同子女，教牠犁田耕地，怕牠體力不堪負荷，每天餵食玉米梗、牧草等高營養飼料，10年下來長得比一般牛來得壯，也很能勝任工作。

10歲小母牛正值力壯之年，但黃松勇年紀漸長，加上兒女勸他不要太勞累，於是近兩年也漸縮小代耕業務範圍，有時1年約僅工作1個月，黃松勇萌生退休意念，也忙為「阿牛」另尋新主，原有意捐給社區，但沒人會養牛。

虎尾北溪里長陳俊旗說，黃松勇捨不得賣牛，原有意捐給社區養在小公園供人觀賞，老人家也可以三不五時去探望牠，但照護牛隻確有困難，於是透過虎尾鎮公所農業課引介，今天才一起把牛護送到土庫鎮水牛安養中心。

今天上午黃松勇把牛送抵安養中心，看到環境不錯也就放心，將牛安置好，離去前還低聲祝福牠「去吧，去過好日子吧，我們不相欠了！」，「阿牛」也不時回頭凝望，人牛情深。

「水牛達人」也是安養中心負責人林家良說，安養中心目前收容兩頭牛「阿樂」、「安心」，如今多了一頭新成員，更顯牛氣旺盛，新牛到來還不習慣，屢屢和另兩頭牛鬥角追逐，顯得不安，不過一周後就會慢慢磨合，成為牛好友。