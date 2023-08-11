這次沒淹！台南昨暴雨來襲 網友戲稱「崑山水樂園今年不營業 」

台南市昨天多區達到暴雨等級，也出現積淹水，有網友貼文「崑山水上樂園今年沒有營業」，引發熱議，市府表示中華醫大特來信感謝黃偉哲市長率領市府團隊治水有成，中華醫大校長孫逸民表示，三爺溪流域防洪治水工程完工後，即使面臨豪大雨襲擊，校園仍安然無恙、相關排水系統正常運作，也無積水。

台南市雨勢從前天到今天清晨一直持續，有民眾就說台南很久沒有連下24小時的雨了，相對於安南區及市區地下道積淹水，永康的崑山科大和仁德中華醫事科大因位在三爺溪旁，以往逢大雨必淹，曾有崑山科大學生划船玩水，被戲稱為「崑山水上樂園」，華醫也被淹水重創，此次豪雨都沒有淹水，引發網友對治水有無成效的論戰。

我是永康人臉書粉專貼文「崑山水上樂園今年沒有營業。太棒了」；台南府城大小事粉專也指出三爺溪整治工程看出成效了，崑山水上樂園沒了。但這次豪大雨等級，台南仍有很多地方要整治，加油了。網友說，大排水溝和抽水站已經完成，崑山科大不會再淹水了、學生沒機會玩水了、崑山湖的天鵝沒機會放風了等；但還是有網友質疑，昨日仁德滯洪池以及三爺宮溪都快滿了；網友回說那不就是有發揮作用嗎，滯洪池有用；另有網友質疑永康這次的雨沒下很大當然不淹。

但多數網友表示這次有感，「我家前面以前也是會淹成小河，這次沒有了」。肯定這幾年確實改變很多，要不然下一整夜的雨已經淹到一樓以上的，今年確實沒有淹過水，確實真的有改善了。

台南市政府發言人田玲瑚說，「台南要特別感謝中央政府在前瞻建設與其他相關預算的支持，例如中華醫事大學、崑山科技大學和三爺溪流域一帶，近幾年來的積淹水情況都有明顯減輕。」

田玲瑚說，市長黃偉哲重視安全議題，要求行政部門全力動員，以最快速度處理強降雨後積淹水問題，確保市民通行安全。但行政部門仍需依法行事，依據氣象預報停班停課標準及實際狀況，才會宣布是否停班停課。

田玲瑚表示，其實不只是台南，從高雄到台北，都受到極端氣候短時間暴雨帶來的影響，相信不管是哪一個縣市，不管是哪一個政黨，都是努力提升治水防洪的能力，保障市民安全。台南昨天包括安平、安南、南區都達到暴雨等級，市府第一時間啟動所有抽水站和行動抽水機，全力加速退水。