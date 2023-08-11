台南「歸仁釋迦鐵馬行」開跑 騎鐵馬品嘗釋迦各式小吃

「112年歸仁釋迦鐵馬行」活動明天開跑，市府下午發佈新聞，推薦遊客歸仁在地美食小吃，邀請各地民眾一起來歸仁「品嘗當季釋迦、騎乘鐵馬樂逍遙」。

觀光旅遊局長林國華表示，釋迦是歸仁特產水果，正值盛產期，歸仁區公所舉辦的「112年歸仁釋迦鐵馬行」，號召大家一起來歸仁體驗騎乘鐵馬、釋迦採果樂、釋迦吊飾DIY手作及導覽解說等活動。

歸仁區長朱雅宏表示，到台南歸仁旅遊，可搭高鐵至台南站所在歸仁，或搭台鐵至沙崙站再搭配YouBike，或搭紅幹線公車至歸仁各站暢玩歸仁景點，還可以順遊鄰近的三井MITSUI OUTLET PARK 台南、萬國通路創意觀光工廠、沙崙綠能科技示範場域，巨大白鹿更是必拍亮點。

歸仁仁壽宮的王醮祭典為台南市的市定民俗、敦源聖廟為新豐區祭孔的重要場域，沙崙彩繪牆是公所與地方合作推動的街屋彩繪，以「兒時的回憶」為主題的三層樓高作品最為吸睛，七甲花卉區是喜愛園藝者的天堂，到沙崙農場欣賞數大就是美的捲草特色，都是旅行到訪的好地方。

歸仁區位於台南市南端，是「新豐五區」之一，舊名「紅瓦厝」，早年因地區富庶後，居民將原本「土角厝」舊屋改建為紅瓦頂新厝而得名。在當時多為草屋的年代，歸仁居民的生活環境，可以說是非常的先進。後因文風興盛，改名為「歸仁里」，取自古籍「天下歸仁」。

市府表示，隨著台灣高鐵台南站的設置，加上陸續引進沙崙綠能智慧科學城、沙崙綠能科技示範場域、三井MITSUI OUTLET PARK 台南，歸仁區「從純樸的鄉村搖身一變為科技大城」。