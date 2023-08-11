最近「菜價貴」原因出在這 雲林產區菜農每天跟時間賽跑搶收
中南部最近都是有雨的天氣，加上前後烈日，蔬菜在高溫環境下難以長大，導致菜田無菜可收，供不應求，菜價上漲，平均價格來到每公斤40多元；西螺果菜市場今天表示，這陣子交易量減少，主要受天氣不穩定影響，由於已過立秋，若接下來天氣穩定，菜價會逐漸回穩。
西螺果菜市場交易量，正常情況每日約900至1000公噸，但近半個月以來約600多公噸，原因跟最近天氣不穩定，加上有颱風過境的預期心理影響，菜價從7月下旬開始，從每公斤20多元陸續漲到40多元，幾乎翻倍。
栽種青江菜的徐姓菜農說，從上月底至今天氣仍不穩定，有時是上午大太陽、下午強降雨，或清晨就下雨、雨後出大太陽，蔬菜碰到高溫又泡在水裡，就像「溫水煮青蛙」一樣，不利生長，這陣子能做多少就盡量收多少。
李姓菜農則說，他種的葉菜類受到大雨影響，水傷很嚴重，目前收成最好的菜田還有3分之1的量，最差的只剩4分之1可收，還有很多菜田根本無菜可收。
西螺果菜市場董事長蔡德福表示，蔬菜減產，到貨量少，市場交易量也隨之降低，目前葉菜類平均價格每公斤落在40.7元至43元區間，幾乎每項蔬菜都漲了；因節氣已進入立秋，預估半個月左右，若天氣穩定，菜農復耕順利，菜價會逐漸回穩。
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