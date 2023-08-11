快訊

麻衣證實「正式和台塑長孫離婚」　首洩心境：我很快樂

美容洗澡聽到「連環咩咩叫」邊牧傻眼 影片曝光網笑瘋：好美的貴賓

母湯喔！農曆七月容易「走衰運」七徵兆：亂發脾氣、穿全黑全白、亂發誓

最近「菜價貴」原因出在這 雲林產區菜農每天跟時間賽跑搶收

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
最近天氣不穩定，雲林蔬菜產區不少菜農每天與時間賽跑，下田搶收品質好的蔬菜。記者陳苡葳／攝影
最近天氣不穩定，雲林蔬菜產區不少菜農每天與時間賽跑，下田搶收品質好的蔬菜。記者陳苡葳／攝影

中南部最近都是有雨的天氣，加上前後烈日，蔬菜在高溫環境下難以長大，導致菜田無菜可收，供不應求，菜價上漲，平均價格來到每公斤40多元；西螺果菜市場今天表示，這陣子交易量減少，主要受天氣不穩定影響，由於已過立秋，若接下來天氣穩定，菜價會逐漸回穩。

西螺果菜市場交易量，正常情況每日約900至1000公噸，但近半個月以來約600多公噸，原因跟最近天氣不穩定，加上有颱風過境的預期心理影響，菜價從7月下旬開始，從每公斤20多元陸續漲到40多元，幾乎翻倍。

栽種青江菜的徐姓菜農說，從上月底至今天氣仍不穩定，有時是上午大太陽、下午強降雨，或清晨就下雨、雨後出大太陽，蔬菜碰到高溫又泡在水裡，就像「溫水煮青蛙」一樣，不利生長，這陣子能做多少就盡量收多少。

李姓菜農則說，他種的葉菜類受到大雨影響，水傷很嚴重，目前收成最好的菜田還有3分之1的量，最差的只剩4分之1可收，還有很多菜田根本無菜可收。

西螺果菜市場董事長蔡德福表示，蔬菜減產，到貨量少，市場交易量也隨之降低，目前葉菜類平均價格每公斤落在40.7元至43元區間，幾乎每項蔬菜都漲了；因節氣已進入立秋，預估半個月左右，若天氣穩定，菜農復耕順利，菜價會逐漸回穩。

受天氣不穩定影響，雲林蔬菜產區的小白菜田大片腐爛，菜農幾乎無菜可收。記者陳苡葳／攝影
受天氣不穩定影響，雲林蔬菜產區的小白菜田大片腐爛，菜農幾乎無菜可收。記者陳苡葳／攝影

菜價 高溫

延伸閱讀

保護雲林精品文旦產區 排水治理工程今動工

30歲工程師嗨當大麻自耕農 偕友租雲林百坪豪宅搞成高科技溫室

雲林登革熱疫情燒進別處？今增2例感染原因曝光

雲林逆子家暴母親片社群流傳 人倒地作嘔還不罷手網撻伐

相關新聞

最近「菜價貴」原因出在這 雲林產區菜農每天跟時間賽跑搶收

中南部最近都是有雨的天氣，加上前後烈日，蔬菜在高溫環境下難以長大，導致菜田無菜可收，供不應求，菜價上漲，平均價格來到每公...

全台柿子最大產地嘉義番路 近5年種植面積大減逾百公頃

有「國境之柿」美名的嘉義縣番路鄉，9月秋風起，鄉內大華公路兩旁總結滿黃裡透紅的成熟柿子，美不勝收，但年老農退休加上轉作新...

保護雲林精品文旦產區 排水治理工程今動工

雲林縣斗六盛產精品級的文旦，不僅曾寫下1台斤500元的高價紀錄，更有魚翅文旦之稱，斗六朱丹灣區段是文旦主產地之一，但緊鄰...

狗學校68歲校長搭公車遭司機羞辱 他愛狗不退休樂做寵物教育

68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮與妻子，6日下午拿市府發的敬老卡，搭嘉縣公車遭司機開酸，「沒事不要坐公車，這樣是浪費國家...

不禮讓行人...南市比照酒駕累犯 將公布「高風險駕駛」照片

今年5月份台南市發生3歲女童遭撞不幸身亡引發社會譁然，市長黃偉哲除下令加強執法，並擬公布高風險駕駛照片，並強調「這是一個...

清朝皇帝走過的嘉義市古道府路巷 文化局補助民間營造創生基地

嘉義市古道「府路巷」是清朝諸羅城銜接台南府城通路的巷道，全長300公尺，相傳清朝嘉慶皇帝來台曾走過，文史工作者認為，文化...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦