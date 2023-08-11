水上跑起來！嘉義水上首屆馬拉松路跑報名中

嘉義縣第一屆水上UP半程馬拉松路跑，10月29日從北回太空館起跑，賽事有21公里半馬組900元、13公里挑戰組800元、6公里樂活組700元；水上鄉長林緗亭表示，公所首次舉辦路跑，能邊跑邊認識水上鄉特色，也有途經百年文化遺產嘉南大圳，邀大家一起來解鎖在水上路跑的里程碑。

水上首屆路跑，路程從熱門景點北回太空館開跑，沿途穿過柳林自行車道、穿越台82線快速道路的橋下運動公園，再進入八掌溪堤岸綠色隧道，還會途經百年文化遺產的嘉南大圳，跑者們能從路跑過程，體驗水上鄉的文化底蘊。

鄉長林緗亭說，水上鄉公所首次舉辦路跑，為吸引更多民眾參與，特別設無晶片計時的6公里健行組，報名費1人僅200元，還有贈送紀念衣，非常划算。