水上跑起來！嘉義水上首屆馬拉松路跑報名中
嘉義縣第一屆水上UP半程馬拉松路跑，10月29日從北回太空館起跑，賽事有21公里半馬組900元、13公里挑戰組800元、6公里樂活組700元；水上鄉長林緗亭表示，公所首次舉辦路跑，能邊跑邊認識水上鄉特色，也有途經百年文化遺產嘉南大圳，邀大家一起來解鎖在水上路跑的里程碑。
水上首屆路跑，路程從熱門景點北回太空館開跑，沿途穿過柳林自行車道、穿越台82線快速道路的橋下運動公園，再進入八掌溪堤岸綠色隧道，還會途經百年文化遺產的嘉南大圳，跑者們能從路跑過程，體驗水上鄉的文化底蘊。
鄉長林緗亭說，水上鄉公所首次舉辦路跑，為吸引更多民眾參與，特別設無晶片計時的6公里健行組，報名費1人僅200元，還有贈送紀念衣，非常划算。
水上鄉公所指出，首屆路跑獲企業贊助，團報50人以上就送55吋液晶電視（限量5台）；早鳥禮有在空軍基地旁看戰鬥機長大的木瓜、面膜等；參賽禮有紀念衣；完賽禮有獎牌、純棉浴巾、餐盒等；半馬組第一名有3000元獎金，前10名都有獎金；路跑還有摸彩活動，獎品有床墊、冰涼扇、蛋捲及咖啡禮盒等，活動及報名資訊詳見官網 https://lohasnet.tw/Shuishang2023/。
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