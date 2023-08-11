全台柿子最大產地嘉義番路 近5年種植面積大減逾百公頃

有「國境之柿」美名的嘉義縣番路鄉，9月秋風起，鄉內大華公路兩旁總結滿黃裡透紅的成熟柿子，美不勝收，但年老農退休加上轉作新興果樹，砍掉許多老柿子樹，近5年柿子種植面積大幅減少109.5公頃，民眾憂過幾年柿子產業恐消失殆盡盼重視。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，守住柿子產業是農會現階段最重要的任務，除積極處理果食蠅危害，也以新思維吸引年輕人參與。

趙幸芳表示，番路鄉柿子目前遭遇果食蠅、許多農民漸老及年輕人無意接續栽種的情況，柿子產業種植面積從原600公頃大減，至今僅剩不到300公頃，因柿子產業是番路鄉核心產業，減少近5成的栽植面積，將對柿子產業造成無法挽回的衝擊。

林姓7旬老柿農表示，沒孩子要接棒，自己也沒力氣再種了！年事已高，整理果園真的很耗體力，也很麻煩，他是租給別人種，但有老農走了園就放著長草，甚至砍掉老柿子樹改種了。

「很多老柿子樹都被砍光了…」番路鄭姓鄉民說，近年鄉內柿子樹被越砍越多，部分農民開始轉作黃金果或酪梨等作物，很憂心再過幾年恐怕柿子產業榮景將不再，甚至消失殆盡，盼相關單位重視危機。

總幹事趙幸芳說，守住柿子產業再現風華，是農會現階段最重要的任務，除與農業研究試驗單位積極處理果食蠅造成的危害，也積極吸引年輕人參與柿子產業，以新思維、新動能創造新商機，持續拓展柿子產品的銷售渠道，促使柿子產業永續發展。