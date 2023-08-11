快訊

鐵皮、招牌雜亂「台灣市容比日本醜」 內行人揭關鍵原因

野火滅村超過千人失蹤：百年前的夏威夷王國首都已成廢墟

影／藝人馬國畢酒駕被逮畫面曝光！「我犯了低級錯誤」鞠躬道歉送北檢

台南首座民間捐贈公共圖書館 白河區開館營運

中央社／ 台南11日電

台南市首座民間捐贈的公共圖書館「張慶芳紀念圖書館」，今天在白河區開館營運，迎接第1批入館者，共享閱讀樂趣。

歷經3年施工的張慶芳紀念圖書館，今天在白河區開館營運，這是台南市首座民間捐贈的公共圖書館，台南市副市長葉澤山也出席開幕典禮，開箱圖書館學習及閱讀環境。

葉澤山表示，台南市白河區出身的遠洋漁業企業家張志育，以父親張慶芳名義捐贈新台幣1億元興建紀念圖書館，從決定捐贈起走過7年，帶給當地居民珍貴禮物。

張志育說，相對於台南市區，白河區各項公共資源較為匱乏，他有感於知識可帶領孩子走向更遠的世界，父親對鄉里事務也一向熱心，因此以父親名義捐贈圖書館，讓更多白河子弟享受閱讀樂趣。

台南市政府發布新聞稿指出，張慶芳紀念圖書館的設計，結合白河蓮田及捐贈者遠洋事業版圖意象，以「蓮田上的知識方舟」為理念，打造專屬白河蓮鄉印象的圖書館。

張慶芳紀念圖書館1樓是兒童閱讀區及樂齡期刊區，2樓是青少年區、資料檢索區及會議室，3樓是開架閱覽區。建築挑高通透，引入自然光線與空氣，節能環保。

圖書館 白河 台南

延伸閱讀

吃飯配汗泰山市場遭批悶熱 新北市府：汰換冷氣影響生計

台中最美獨立書店撐10年熄燈 霸氣老闆許諾捐圖書館

山西女歌手鄉村舞台演出 突遭男觀眾拖拽到台下 警方介入

台南通勤月票搭乘逾30萬人次 向中央喊話南部交通平權

相關新聞

狗學校68歲校長搭公車遭司機羞辱 他愛狗不退休樂做寵物教育

68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮與妻子，6日下午拿市府發的敬老卡，搭嘉縣公車遭司機開酸，「沒事不要坐公車，這樣是浪費國家...

不禮讓行人...南市比照酒駕累犯 將公布「高風險駕駛」照片

今年5月份台南市發生3歲女童遭撞不幸身亡引發社會譁然，市長黃偉哲除下令加強執法，並擬公布高風險駕駛照片，並強調「這是一個...

清朝皇帝走過的嘉義市古道府路巷 文化局補助民間營造創生基地

嘉義市古道「府路巷」是清朝諸羅城銜接台南府城通路的巷道，全長300公尺，相傳清朝嘉慶皇帝來台曾走過，文史工作者認為，文化...

不必擔心塞車 台南市觀旅局推攻略持TPASS低碳遊台南

因應暑假旅遊旺季及響應TPASS月票政策，台南市觀旅局發行「轉轉玩台南 低碳旅遊攻略手冊」旅遊工具書，從旅客使用者角度出...

「綠豆嘉義人」臉書粉專遭仿冒 小編提醒認明識別標誌防詐騙

數位時代，嘉義在地熱門的臉書粉專「綠豆嘉義人」，成立13年，累計33萬粉絲，讓「綠豆嘉義人」成為嘉義人代名詞，擁有高知名...

攔截外地登革熱患者 嘉市醫師獲獎

登革熱疫情延燒，嘉市本島唯一境內外無確診，衛生局祭獎金鼓勵民眾、醫療院所通報確診案例，7月29日有名設籍嘉縣在台南工作3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦