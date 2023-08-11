台南首座民間捐贈公共圖書館 白河區開館營運

台南市首座民間捐贈的公共圖書館「張慶芳紀念圖書館」，今天在白河區開館營運，迎接第1批入館者，共享閱讀樂趣。

歷經3年施工的張慶芳紀念圖書館，今天在白河區開館營運，這是台南市首座民間捐贈的公共圖書館，台南市副市長葉澤山也出席開幕典禮，開箱圖書館學習及閱讀環境。

葉澤山表示，台南市白河區出身的遠洋漁業企業家張志育，以父親張慶芳名義捐贈新台幣1億元興建紀念圖書館，從決定捐贈起走過7年，帶給當地居民珍貴禮物。

張志育說，相對於台南市區，白河區各項公共資源較為匱乏，他有感於知識可帶領孩子走向更遠的世界，父親對鄉里事務也一向熱心，因此以父親名義捐贈圖書館，讓更多白河子弟享受閱讀樂趣。

台南市政府發布新聞稿指出，張慶芳紀念圖書館的設計，結合白河蓮田及捐贈者遠洋事業版圖意象，以「蓮田上的知識方舟」為理念，打造專屬白河蓮鄉印象的圖書館。

張慶芳紀念圖書館1樓是兒童閱讀區及樂齡期刊區，2樓是青少年區、資料檢索區及會議室，3樓是開架閱覽區。建築挑高通透，引入自然光線與空氣，節能環保。