台南持續降雨 曾文水庫蓄水6成逾3億噸

西南風影響，台南今天持續降雨，主要水庫集水區雨勢雖小，但仍緩步進水，曾文水庫蓄水率已達6成，有效蓄水量逾3億公噸，南化水庫仍蓄滿溢流。

水利署南區水資源局今天上午10時水情資訊顯示，全台最大水庫的曾文水庫，有效蓄水量3億508萬公噸，蓄水率60.19%，相當於3.4座南化水庫蓄水總量。連通曾文水庫的烏山頭水庫，有效蓄水量5937萬公噸，蓄水率74.95%。

供應台南民生及工業用水的南化水庫，數日來持續滿水位，有效蓄水量8980萬公噸，國家災害防救科技中心多次發布自然溢流通知，提醒玉井區、南化區居民注意。

目前，台南燈號已轉為水情提醒的綠燈，隨著西南風影響降雨，曾文、南化等主要水庫集水區累積雨量雖小，但仍可緩步進水，也讓相關單位對台南水情趨於樂觀。

台南市政府水利局表示，南化水庫雖已滿庫，但曾文、烏山頭水庫水量蓄存仍應加強，加上降雨不確定性、秋冬雜作供灌及公共用水需求等，民眾及產業應共同節水，持續調度。