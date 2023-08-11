清朝皇帝走過的嘉義市古道府路巷 文化局補助民間營造創生基地

嘉義市古道「府路巷」是清朝諸羅城銜接台南府城通路的巷道，全長300公尺，相傳清朝嘉慶皇帝來台曾走過，文史工作者認為，文化底蘊古巷道缺乏整體規畫，對照彰化鹿港巷弄之美，很可惜！嘉義市文化局說，補助文創公司以府路巷議題，推廣巷弄文化，營造成創生基地、社區藝術節點。

台灣圖書室文化協會榮譽理事長鄭書勉說，「府路巷」是清同治年間，由邑紳賴時輝、歲貢陳熙年，捐資舖設石板路，從古諸羅城西門外（今國華街）穿越忠義街63巷，長300公尺，地方相傳嘉慶皇帝來台走過，但無史料記載。

鄭書勉表示，百餘年來發展失去石板路原貌，巷內兩旁木造老屋和新舊磚造水泥屋緊密相鄰，修復的木造屋轉型民宿或甜點店，住宅門口增設遮雨棚掩蔽巷弄視野，原本可以維護成文史巷道府路巷，缺乏整體規畫，對照鹿港巷弄之美，府路巷真的可惜了！

地方人士說，清朝時期諸羅城民要考科舉，都會走府路巷到台南府城，是當時交通要道，台灣美術巨擘陳澄波故居就在府路巷路口，早期多數民眾製造烘爐維生，現今烘爐業沒落，1999年市府在入口處設府路巷解說紀念牌。

文化局說，府路巷不具文資身分，文化局提創新補助計畫，由小小文化創意公司以府路巷議題推廣巷弄文化，修復位在巷弄國華街小小逐月坊，合法登記民宿經營，獲文化部私有老建築保存再生，以及文化局舊屋力計畫的創生基地。