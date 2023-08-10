徐巧芯爆台南沙崙綠能科學城有漏水 藍營現勘證實多項缺失屬實

台北市議員徐巧芯昨爆台南市歸仁沙崙綠能科學城D棟停車場漏水，引發藍綠論戰，國民黨市議員蔡宗豪今天到現場勘查，證實多項缺失屬實，有多處漏水，連1樓樓梯都滲水，要求盡早改善。

蔡宗豪說，此案由時任行政院長的賴副總統通盤規畫，前瞻計畫耗資43億興建的沙崙綠能科學城，但巧芯爆料出內部各項缺失，如進駐率和實際就業人口不符、場館使用率過低、停車場多處漏水導致牆面龜裂、路面多處龜裂等。

蔡宗豪今天上午到現場場勘，證實多項缺失屬實，包含D棟停車場1樓數個樑柱漏水，因有水痕及鏽色，研判長期漏水，另停車位及車道的天花板漏水，D棟停車場1樓的樓梯滲水。

蔡宗豪說，耗資43億的科學園區，停車場的室內屋梁漏水、室內樓梯地面的滲水等基本問題，政治人物不應避而不談，不斷將焦點模糊在半露天的停車場，希望這名立委放下政治語言、誠心面對。