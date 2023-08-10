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嘉市城隍夜巡嘉年華 澎湖武轎踩街、台東炸寒單逗熱鬧

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
炸寒單爺活動震憾現場。記者李宗祐／攝影
炸寒單爺活動震憾現場。記者李宗祐／攝影

嘉義城隍廟年度宗教盛會「城隍夜巡諸羅城」將於9月15日農曆8月初一登場。嘉義市長黃敏惠表示，今年澎湖5間宮廟「噴火武轎」跨海相助、台東「站雙車寒單」震撼獻藝，加上傳統夯枷嘉年華等，為「城隍夜巡」注入更多藝術文化的活力。

今天上午，城隍廟於廟埕為將到來的城隍夜巡舉辦熱身暖場，會中穿插火焰舞團、阮劇團劇碼演出，以融入夜巡特色的歌舞預告今年城隍夜巡將融入更多藝術活力。市長黃敏惠與立委王美惠、多位議員及貴賓一同來到城隍廟參香祈福，並邀請全國民眾一同來嘉參與宗教盛典。

市長黃敏惠表示，城隍夜巡是珍貴的無形文化資產，不僅使許多民眾藉由活動了解宗教習俗，近年更注入豐沛藝文能量，傳遞在地文化、扭轉中元節的印象，傳達善良而正派，讓人心安定的溫暖力量。

黃敏惠表示，城隍不僅是地方重要的信仰，在疫情解封後更走進國際，拓展了宗教觀光的舞台。今年夜巡邀請聞名全台的澎湖重要民俗特色的「武轎踩街」加入夜巡登場，廟宇武轎齊聚一堂，期待來嘉感受與眾不同的宗教文化。

城隍廟表示，城隍夜巡每年一特色，今年邀請澎湖文澳城隍廟帶領竹灣大義宮、山水上帝廟、鎖港北極殿、鐵線清水宮、重光威靈殿5頂武轎跨海相助帶來武轎踩街，每頂武轎有近50名工作人員協助，武轎不僅有七彩眩目的電音表演，更有超華麗噴火武轎，聲光效果十足。

今年再次攜手台東寒單爺，帶來震撼力十足的「站雙車 炸寒單」，炮炸表演據點擴大於嘉義市政府前、中央公園廣場、中正公園、中央噴水池、城隍廟等處。

城隍夜巡的「人模鬼樣 神鬼魅影」競賽活動，於當日下午5點30分自城隍廟出發走中正路、文化路、延平街、國華街7點到噴水池集結，沿途藉由年輕族群的創意發想，行銷嘉義特有的廟宇文化。

城隍夜巡諸羅境活動不僅保有最具傳統特色的消災解厄科儀「夯枷儀式」，也結合各地宗教活動亮點，將是歷年來最精彩的一次。

東洋、西洋中西鬼魅夯枷展現創意。記者李宗祐／攝影
東洋、西洋中西鬼魅夯枷展現創意。記者李宗祐／攝影
炸寒單爺活動震憾現場。記者李宗祐／攝影
炸寒單爺活動震憾現場。記者李宗祐／攝影
炸寒單爺民俗活動3名勇士以肉身受炸。記者李宗祐／攝影
炸寒單爺民俗活動3名勇士以肉身受炸。記者李宗祐／攝影
嘉義市城隍廟年度宗教盛會「城隍夜巡諸羅城」將於9月15日農曆8月初一登場。記者李宗祐／攝影
嘉義市城隍廟年度宗教盛會「城隍夜巡諸羅城」將於9月15日農曆8月初一登場。記者李宗祐／攝影
炸寒單爺民俗活動震憾現場。記者李宗祐／攝影
炸寒單爺民俗活動震憾現場。記者李宗祐／攝影
炸寒單爺震撼現場滿地紅色炮灰，顯見炸寒單威力。記者李宗祐／攝影
炸寒單爺震撼現場滿地紅色炮灰，顯見炸寒單威力。記者李宗祐／攝影

城隍廟 嘉義 黃敏惠 炸寒單 寒單爺 王美惠

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