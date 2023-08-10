影／「日文女神」網紅長瀨昆妮華山做公益 教唱日語歌展愛心

有「最辣日文女教師」、「日文女神」的網紅長瀨昆妮今天受邀到華山基金會嘉義站教唱長輩日語歌曲互動，學習體驗日語文化，為9月13日的中秋「愛老人復古才藝秀」餐會預演。長瀨昆妮表示，看著長輩們洋溢幸福的笑容，內心充滿感動與溫暖，期待用自己小小的力量，幫助更多需要的人。

長瀨昆妮說，有粉絲是基金會的志工，在志工邀請下一齊來做愛心公益活動，之前到阿里山為長輩送年菜，覺得很有意義；今天準備日文歌曲和長輩互動，為9月13日的活動預演。透過日文不但能讓識字能力變強、聽力變好、大腦也會比較靈活的運作，對於年長者是個不錯的活動。

基金會表示，長瀨昆妮去年曾和夥伴送年菜到阿里山的長輩家中以實際行動展現愛心，也期待著與華山基金會再合作傳遞愛心。9月13日將舉辦「愛老人復古才藝秀餐會」，邀請她以日文專長教唱長輩日語歌曲，為才藝秀演出做密集培訓，她欣然答應並親自設計講義，長輩也認真學習。

她現場教學13名長輩日語會話「愛老人」以及日語歌曲「愛你入骨」，氣氛歡樂、笑聲不斷，互動反應熱絡。

長瀨昆妮表示，和長輩互動時心裡很踏實，看著長輩洋溢幸福的笑容，內心充滿感動與溫暖，期待用自己小小的力量，幫助更多需要的人。

基金會嘉義縣站長楊光鈺表示，即將辦理的中秋愛老人復古才藝秀餐會，睽違了近3年的時間，除了邀請服務的長者來參與，也提供一個舞台表演機會，邀請社會大眾支持。