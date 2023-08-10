台南市清晨下大雨 東區林森路地下道淹水單線封閉

今天清晨受到西南氣流影響，台南市東區林森路地下道抽水馬達突然故障，造成林森路地下道淹水，施工單位於7點50分將林森路往大同路地下道封閉，以免汽機車受困，約半小時後解除封閉，恢復通車。

今天台南市受到強烈西南風影響，台南市上午約7點多下起局部性大雨，還出現打雷閃電，造成東區林森路地下道抽水馬達故障，在場施工鐵路地下化工程人員將林森路往大同路地下道封閉，請義交引道汽機車改道往林森路153巷行駛。

義交說，仍有不少汽機車駕駛人不配合，造成該路口大塞車。警方說，今天上午約8點20分積水退去，地下道抽水馬達修復好，已經解除封閉，恢復通車。