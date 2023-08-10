台南市清晨下大雨 東區林森路地下道淹水單線封閉
今天清晨受到西南氣流影響，台南市東區林森路地下道抽水馬達突然故障，造成林森路地下道淹水，施工單位於7點50分將林森路往大同路地下道封閉，以免汽機車受困，約半小時後解除封閉，恢復通車。
今天台南市受到強烈西南風影響，台南市上午約7點多下起局部性大雨，還出現打雷閃電，造成東區林森路地下道抽水馬達故障，在場施工鐵路地下化工程人員將林森路往大同路地下道封閉，請義交引道汽機車改道往林森路153巷行駛。
義交說，仍有不少汽機車駕駛人不配合，造成該路口大塞車。警方說，今天上午約8點20分積水退去，地下道抽水馬達修復好，已經解除封閉，恢復通車。
此外，台南市安南區安中路與安中一街口，也因為瞬間大雨淹水，安順派出所長陳冠均冒著大雨，在指揮管制交管。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言