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台南市清晨下大雨 東區林森路地下道淹水單線封閉

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市安南區安中路與安中一街口，因為瞬間大雨淹水，安順派出所長陳冠均冒著大雨，在指揮管制交管。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區安中路與安中一街口，因為瞬間大雨淹水，安順派出所長陳冠均冒著大雨，在指揮管制交管。記者黃宣翰／翻攝

今天清晨受到西南氣流影響，台南東區林森路地下道抽水馬達突然故障，造成林森路地下道淹水，施工單位於7點50分將林森路往大同路地下道封閉，以免汽機車受困，約半小時後解除封閉，恢復通車。

今天台南市受到強烈西南風影響，台南市上午約7點多下起局部性大雨，還出現打雷閃電，造成東區林森路地下道抽水馬達故障，在場施工鐵路地下化工程人員將林森路往大同路地下道封閉，請義交引道汽機車改道往林森路153巷行駛。

義交說，仍有不少汽機車駕駛人不配合，造成該路口大塞車。警方說，今天上午約8點20分積水退去，地下道抽水馬達修復好，已經解除封閉，恢復通車。

此外，台南市安南區安中路與安中一街口，也因為瞬間大雨淹水，安順派出所長陳冠均冒著大雨，在指揮管制交管。

台南市東區林森路往大同路段地下道，因雨淹水封閉，造成上班車流大塞車。記者黃宣翰／攝影
台南市東區林森路往大同路段地下道，因雨淹水封閉，造成上班車流大塞車。記者黃宣翰／攝影
台南市東區林森路往大同路段地下道，因雨淹水封閉。記者黃宣翰／攝影
台南市東區林森路往大同路段地下道，因雨淹水封閉。記者黃宣翰／攝影

台南 東區

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