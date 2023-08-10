台南平實榮家釋床位 1450人搶212床

台南榮譽國民之家斥資16.41億元將遷建東區平實重劃區及永康區網寮北營區，以健康情況區分入住地點，市長黃偉哲昨天到平實基地視察，誇讚「更有家的感覺」；榮家指出，目前388名榮民預計明年5月搬遷後，平實基地有多餘212個床位，已經有1450人搶著申請，將依入住資格篩選。

台南市工務局代辦台南榮民之家新建工程，東區平實基地打造台南榮民之家，預計9月完工，規畫450床的長照養護及失智中心，主要照料行動不便長者起居，採「團體家屋」的方式配置，營造家的溫馨感；網寮北基地則興建榮民健康服務園區，預計年底完工，規畫150床提供有行動能力老者安養服務。

市長黃偉哲昨天到平實基地視察工程進度，邊走邊誇讚「不像安養機構，像是別墅」，沒有傳統醫院或沉悶的氛圍，建築外觀及房間內部設計上能夠讓長者住得更舒適，園區內也保留200棵老樹。

台南榮民之家指出，原本榮家388名住民，150人將搬入網寮北基地、238人遷入平實基地，平實基地多出212個床位有多達1450名榮民、榮眷或一般民眾申請，僅開放總床數10%、60床給一般民眾，以弱勢優先，另152床則服務榮民，會按年齡、身體狀況較不理想者、原本軍階較低者，來當錄取的排序。

而位在東區文化中心附近的榮家原址「機35」機關用地，占地約5公頃，搬遷完成後透過都市計畫變更活化，黃偉哲說，規畫作為東區成大里活動中心及市府機構辦公使用。