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缺額加劇 台南公幼招生今年僅65％

聯合報／ 記者謝進盛鄭惠仁／台南報導
台南市公立幼兒園去年首度出現招生不足，台南市審計處要求提升公幼競爭力，圖為公幼上課情形，非招生不足園所。記者謝進盛／攝影
台南市公立幼兒園去年首度出現招生不足，台南市審計處要求提升公幼競爭力，圖為公幼上課情形，非招生不足園所。記者謝進盛／攝影

台南去年度公立幼兒園首見學生缺額，南市審計處昨公布市府總決算審核報告指出，公幼招生不足原因包括政府補助各類幼兒園、托育時間不符雙薪家庭需求等，應設法提升公幼競爭力。據統計，今年新學年公幼入園缺額達1465人，入園率僅6成5，議員要求改善。市府回應，會建立獎勵制度，提升課後留園開辦率。

南市審計處指出，111學年度第1學期南市幼兒園共584所，其中公立225所、非營利15所、職場互助教保服務中心6所、準公共176所、私立162所，核定可招生數6萬5817人，設籍南市2到5歲學齡前幼童5萬5079人，就讀南市幼兒園4萬7933人，入園率約87.03％；而公共化及準公共幼兒園占南市幼兒園比率逾7成。

據統計，南市公幼新學年招生名額4150人，只2685人就讀，尚有缺額1465人，入園率65%。市議員朱正軒、黃肇輝、林美燕、穎艾達利等質詢說，公立幼兒園在私幼及準公共化幼兒園夾殺下，面臨招生不足及教保師資超額問題，教育局要支持公幼，提供更充裕的教保人力、更優質的園所空間等硬體環境，才能吸引家長搶進。

「計畫趕不上變化！」教育局長鄭新輝答詢說，2019年許多議員強烈爭取設立，私幼加入準公共意願也不高，市府努力才擴充公共化教保服務量。教育局表示，會建立獎勵制度，鼓勵園所開辦課後留園，且無開辦人數限制，及調整家長繳費每小時負擔不超過50元，不足部分由教育部補助，另，對於新建園、招生不佳幼兒園，降低師生比為1比12，並考量增設2歲專班或偏鄉園所調整下收2歲生。

黃姓家長認為，夫妻雙薪有時要忙到晚間7點，之前孩子都送私幼，放學時間彈性、課程也較多元，若公幼時間能配合，且國語注音都能學到，會考慮轉公幼。

幼兒園 公幼 教育局

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