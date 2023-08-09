影／ 1小時淨灘撿506塊保麗龍 7百支寶特瓶、農藥罐

台南社大研究員晁瑞光今天與瀛海中學生到七股新浮崙汕沙灘，短短1個小時，清出506大塊保麗龍、180支農藥瓶罐，以及超過560支個寶特瓶，海廢之多令師生吃驚。農藥瓶罐是有毒廢棄物，研判是農民噴藥後放在天邊，被大雨沖到河川所致，也顯示沒有落實回收。

晁瑞光說，近年來台南社大會與瀛海中學合作到台南海岸淨灘，每年都會選不一樣的地點，也讓學生更認識台南的海岸。因颱風帶來大量垃圾，今天的淨灘選擇垃圾較多，具有挑戰性的新浮崙汕沙灘。

這次鎖定保麗龍、寶特瓶、農藥罐3樣垃圾，90人檢保麗龍，以接龍的方式，把保麗龍傳出，用來做蚵棚浮具的大塊保麗龍，短短1小時撿拾506塊，另有小塊保麗龍裝了10大袋，數量也是幾百個。另，寶特瓶、農藥罐各10人撿拾，其中寶特瓶560支、農藥罐180支。晁瑞光說，因垃圾多，所撿拾的僅是一小部分，也期待有更多團體來此淨灘。

晁瑞光表示，農藥罐是有毒廢棄物，依規定要特定回收，但為何會飄來這麼多垃圾，研判是農民用完後放在天邊，大雨把著些瓶罐衝到大排、河川，流到海裡，被颱風捲到沙洲上。顯然沒有落實回收，應加強農藥罐的回收，保護環境。

今天跟著瀛海中學學生110人，在臺灣本島陸地最西端-曾文溪北堤轉彎處，新浮崙汕沙灘，1個小時（去掉頭尾介紹及拍照）清出來了保麗龍發泡塑膠506塊大塊的（裝袋的沒算），寶特瓶560個以上，後面的就沒算了，農藥瓶罐180個…..。下午他們將坐船去遊潟湖，到網仔寮汕沙洲看一下極端氣候下的沙洲現況。 市區下雨，這裡大太陽耶，特別流汗的一天。