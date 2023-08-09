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南市公幼首度招生不足 教育局祭這些方案扳頹勢

聯合報／ 記者謝進盛鄭惠仁／台南即時報導
南市公立幼兒園去年度開始公立幼兒園首度出現招生不足，引起外界重視，教育局已祭相關方案盼扭轉窘況。記者謝進盛／攝影
南市公立幼兒園去年度開始公立幼兒園首度出現招生不足，引起外界重視，教育局已祭相關方案盼扭轉窘況。記者謝進盛／攝影

審計部南市審計處今公布市府總決算審核報告，台南去年度首度發現公立幼兒園招生不足，議員要求應增加教保人力及優化公幼空間才。教育局表示，鼓勵園所開辦課後留園且不設人數限制，將推動落實要求各公幼不分寒暑假全面延長課後照顧至6點，提升公幼競爭力。

該報告指出，111學年度與107學年度相較，南市公幼由221所增加至225所，非營利幼兒園由6所增加至15所，與私立幼兒園簽約的準公共幼兒園已176所，公共化及準公共幼兒園占全市幼兒園比率逾7成，111學年度公立幼兒園更首度出現招生不足現象。

審計處認為，政府補助私幼及非營利幼兒園、及公幼托育時間不符雙薪家庭需求等原因，導致公幼招生不足，南市府應提升公幼競爭力。

據知，南市公幼今年可招生名額4150人，只有2685人就讀，尚有缺額1465人，入園率65%。為減少老師超額，師生比由1比15降到1比12。市議員朱正軒、黃肇輝、林美燕、穎艾 達利等多名議員今在臨時會關心公幼招生議題。

「計畫趕不上變化！」教育局長鄭新輝說，這是造成公幼有招生餘額原因；回顧108年全市各區公共化幼兒園供應量低，當時外界強烈爭設公幼，私幼加入準公共意願也不高，經教育局努力，擴充全市公共化教保服務量，減輕家長負擔。

因應當前公幼招生不足，教育局表示，南市已率先全國將公立幼兒園3至5歲班師生比一次到位調降至1比12，僅招生滿額園所，上調至1比13。而原至113學年度新建公共化幼兒園由原來19所129班3576人，修正為15所105班2756人。

同時自112年度7月暑假起，推出補助配套措施，包括1人也開班，延長照顧時間到6點，家長繳費每小時不超過50元，並保障教保服務人員鐘點費每小時不低於300元等。開辦率從111學年度第2學期87%至112年7月提升至92%。

為減輕家長負擔，教育部將於113年挹注10億南市公幼辦理課後留園經費，將落實要求各公幼不分寒暑假全面延長課後照顧至6點。至於新建公立幼兒園除改善原有教學設施、整併專幼各分班到新園舍，也將增加2歲收托人數，若空間充足園所則籌設2歲專班。

南市公立幼兒園去年度開始公立幼兒園首度出現招生不足，引起外界重視，教育局已祭相關方案盼扭轉窘況。記者謝進盛／攝影
南市公立幼兒園去年度開始公立幼兒園首度出現招生不足，引起外界重視，教育局已祭相關方案盼扭轉窘況。記者謝進盛／攝影

公幼 幼兒園 教育局 台南

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