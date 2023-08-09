台南柳營綠能儲能場說明會逾300人 藍綠民代齊反對

能源業者相中台南市柳營區設置儲能場，地方反彈聲浪不歇，業者今下午在現場開說明會，強調安全無虞。不過群眾認為當地是未來發展「肉地」，重申選址不當，藍綠民代都不挺，要求另覓他地，說明會最後討論無結果，廠商則低調說，會持續跟地方溝通。

匯鉅、匯泉能源公司向台糖公司租地規畫在柳營台糖副產工廠對面的建業路及義士路5段口設置儲能場；匯鉅儲能場面積占地3公頃、匯泉儲能場約2公頃，為都市計畫乙種工業區，地主為台糖所有，均已取得設置許可，現址已架設圍籬，消息傳出地方譁然，今年6月29日下午近百位鄉親頭曾在市議員蔡育輝等人帶領曾綁布條抗議。

匯鉅能源公司安排今天下午在現場開說明會，地方日來通報前往表達反對立場，立委賴惠員、市議員蔡育輝、李宗翰、王宣貿、沈家鳳藍綠民代都到場，柳營區人和里長施明朝等多名里長也出席，「柳營門面反儲電自救會」除在路口懸掛「儲能場危害居民阻礙柳營發展」等抗議布條，成員們還頭綁抗議布條，會場湧入逾300人，警方也到場關切。

業者派出專人說明，表示儲能場無危害人體疑慮、不會爆炸、無噪音、無排放廢水、無空氣汙染、無游離輻射，且儲能場選用穩定安全磷酸鋰鐵電池；申設相關流程和規畫都優於目前消防規範，民眾可安心。

不過施明朝等人說，業者雖是合法申請設置，但鄉親不滿儲能場審核過程不透明，又設在鄰近柳營奇美醫院、簡易法庭、台糖副產的精華地區，簡直浪費這塊「肉地」。施明朝強調，他們不是反對綠能，而是認為選址不當，也願意協助業者另覓適合地點。