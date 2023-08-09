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台南新建榮家年底完工 釋出床位民眾搶破頭

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
新建台南榮民之家預計明年6月就能讓原榮家388位榮民搬遷完成，更緊鄰高雄榮民總醫院台南分院，達到醫養合一的目的。記者李文德／攝影
新建台南榮民之家預計明年6月就能讓原榮家388位榮民搬遷完成，更緊鄰高雄榮民總醫院台南分院，達到醫養合一的目的。記者李文德／攝影

台南榮譽國民之家斥資16.41億元，遷建東區平實重劃區及永康網寮北營區。平實基地將在9月完工，網寮北基地年底完工。台南市長黃偉哲今早前往平實基地視察，不斷誇讚新的榮家建築「不像安養機構，更有家的感覺」。台南榮民之家表示，兩處基地共有600個床位，原榮家388位榮民搬遷外，其餘212床供民眾排隊申請，目前為止共有1450位民眾報名爭搶，可說是「未演先轟動」。

由市府工務局代辦的台南榮譽國民之家新建工程，斥資16.41億元，分別在東區平實基地、永康網寮北基基地設立臺南榮民之家及榮民健康服務園區。新榮家更緊鄰高雄榮民總醫院台南分院。

工務局指出，平實基地「台南榮民之家」將在9月完工，規劃450床的長照養護及失智中心，主要照料行動不便長者起居，採「團體家屋」的方式配置，可營造「家」的溫馨感；網寮北基地「榮民健康服務園區」年底完工，規劃150床提供有行動能力老者安養服務。新的榮家全數完工，經過點交驗收後，預計明年5月就能讓原榮家388位榮民搬遷，6月搬遷完成。

台南市長黃偉哲今早到平實基地視察工程進度，邊走邊誇讚新的榮家「不像安養機構，像是別墅」，沒有傳統醫院或沉悶的氛圍。園區內不僅保留200棵老樹，建築外觀及房間內部設計上能讓長者住得更舒適。

而榮家原址位在東區文化中心附近，占地約5公頃。黃偉哲說，待搬遷完成後，將規畫作為東區成大里活動中心及市府機構辦公使用，節省新建廳舍費用。加上永康砲校搬遷、首府大學搬遷後，盤點可利用的辦公廳舍都會安排市府機關進駐。他還說，就他個人而言不希望大興土木，能運用現有的機構，能夠物盡其用是最好的。目前包括環保局、衛生局等都有另尋辦公場所的需求。

市府表示，原本榮家舊址「機35」機關用地，將在遷建後，透過都市計畫變更活化土地效益，開發具有帶動地方經濟與都市發展的產業。

台南市長黃偉哲今早到平實基地視察工程進度，邊走邊誇讚新的榮家「不像安養機構，像是別墅」，沒有傳統醫院或沉悶的氛圍。園區內不僅保留200棵老樹，建築外觀及房間內部設計上能讓長者住得更舒適。記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲今早到平實基地視察工程進度，邊走邊誇讚新的榮家「不像安養機構，像是別墅」，沒有傳統醫院或沉悶的氛圍。園區內不僅保留200棵老樹，建築外觀及房間內部設計上能讓長者住得更舒適。記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲今早到平實基地視察工程進度，邊走邊誇讚新的榮家「不像安養機構，像是別墅」，沒有傳統醫院或沉悶的氛圍。園區內不僅保留200棵老樹，建築外觀及房間內部設計上能讓長者住得更舒適。記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲今早到平實基地視察工程進度，邊走邊誇讚新的榮家「不像安養機構，像是別墅」，沒有傳統醫院或沉悶的氛圍。園區內不僅保留200棵老樹，建築外觀及房間內部設計上能讓長者住得更舒適。記者李文德／攝影
台南榮譽國民之家新建工程，斥資16.41億元，分別在東區平實基地、永康網寮北基基地設立臺南榮民之家及榮民健康服務園區。兩處基地共有600個床位，原榮家388位榮民搬遷外，其餘212床供民眾排隊申請，目前為止共有1450位民眾報名爭搶。記者李文德／攝影
台南榮譽國民之家新建工程，斥資16.41億元，分別在東區平實基地、永康網寮北基基地設立臺南榮民之家及榮民健康服務園區。兩處基地共有600個床位，原榮家388位榮民搬遷外，其餘212床供民眾排隊申請，目前為止共有1450位民眾報名爭搶。記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲今早到平實基地視察工程進度，邊走邊誇讚新的榮家「不像安養機構，像是別墅」，沒有傳統醫院或沉悶的氛圍。園區內不僅保留200棵老樹，建築外觀及房間內部設計上能讓長者住得更舒適。記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲今早到平實基地視察工程進度，邊走邊誇讚新的榮家「不像安養機構，像是別墅」，沒有傳統醫院或沉悶的氛圍。園區內不僅保留200棵老樹，建築外觀及房間內部設計上能讓長者住得更舒適。記者李文德／攝影

榮民 東區 黃偉哲 重劃區

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