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曾文水庫多管齊下清淤 新抽泥船預計9月投入

中央社／ 台南9日電

全台容量最大的曾文水庫肩負嘉南平原農業灌溉重任，但啟用至今50年來淤積量驚人，經濟部水利署南區水資源局多管齊下執行清淤，2艘新建抽泥船預計9月可完成，加入清淤行列。

民國62年完工的曾文水庫為全台第一大水庫，原設計容量7億4840萬立方公尺，與下游的烏山頭水庫連通，供應嘉南灌區各期農作灌溉用水，也支應部分產業、民生用水，因集水區廣大，經雨水沖刷入庫泥沙量龐大。

南區水資源局統計，曾文水庫早期每年淤積量約560萬平方公尺，後來透過加強上游水土保持等保育作為，降到平均約510萬立方公尺，民國98年6月完工的大壩心層加高工程，使水庫容量增加5542萬立方公尺；但當年8月莫拉克風災帶來約9108萬立方公尺淤積，相當於先前20年總淤積量。

曾文水庫目前容量約5億685萬立方公尺，南水局近年透過執行上游陸挖、水域上游浚挖、庫區抽泥及水力排砂等方式，多管齊下執行清淤，預計每年總清淤目標約525萬立方公尺。

由於陸挖要由砂石車運送，水力排砂要搭配調節性放水時執行，因此以抽泥船抽取底泥、透過輸送管線運到大壩下游暫置場，被評估為目前效率最佳清淤方式，南水局計畫推動「放水渠道及擴大抽泥工程」，目前正新建4艘抽泥船，啟用後可望有助減緩淤積速度，甚至增加庫容。

南水局指出，抽泥船執行抽泥會一併抽出一定水量，據以往經驗，每抽1立方公尺淤泥，約會抽走4立方公尺蓄水，水情不佳時就很難全力執行，近日因西南風帶來豐沛降雨，水情改善不少，預計在9月完成的2艘抽泥船屆時應可啟動測試，希望今年總抽泥量能超過去年的294萬立方公尺。

曾文水庫 大壩 水資源

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