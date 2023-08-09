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台南做16歲有看頭 乘遊艇穿越福爾摩沙、體驗400今昔
「做16歲」是台南的成年傳統習俗，市府8月20日將在安平開台天后宮舉行成年禮儀式，市長黃偉哲今在記者會表示，此儀式除肯定16歲青年的能力，也期待年輕人站出來，承擔更多社會責任，扛起國家未來。
黃偉哲說，「做16歲」是台南的文化傳統，因過去滿16歲可以領到成人工資，是代表獨立的重要象徵；而現代16歲年輕人，不但營養跟發育較過去更好，在科技等能力上甚至比年長者更厲害，期待年輕人站出來，承擔更多社會責任。
民政局表示，「做16歲」的傳統習俗，也蘊涵著崇天敬神、飲水思源的意義，民間廟宇在七夕舉辦成年禮儀式，除祈求神明保佑孩子平安長大，也呈現了家庭對兒女成長的期盼，並建立青少年對自身及社會的責任感。這次活動包含「感恩、獨立、擔當」等意義的古禮科儀，也有搭船遊安平港，以及百年文物歷史體驗，讓青年在邁向獨立、迎接未來的同時，也更加認識家鄉的景色與歷史文化。
本次成年禮儀式由安平開台天后宮規畫，名額釋出即秒殺，共有350人參加。主委盧友禮表示，由總幹事林國明率領的團隊精心規畫的活動內容豐富，主題著重讓參加者認識「台南400」從安平開始的歷程，希望能建立國際觀，從台灣成功啟航邁向國際舞台發展燦爛的人生，日後行有餘力回饋社會。
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