台南做16歲有看頭 乘遊艇穿越福爾摩沙、體驗400今昔

「做16歲」是台南的成年傳統習俗，市府8月20日將在安平開台天后宮舉行成年禮儀式，市長黃偉哲今在記者會表示，此儀式除肯定16歲青年的能力，也期待年輕人站出來，承擔更多社會責任，扛起國家未來。

黃偉哲說，「做16歲」是台南的文化傳統，因過去滿16歲可以領到成人工資，是代表獨立的重要象徵；而現代16歲年輕人，不但營養跟發育較過去更好，在科技等能力上甚至比年長者更厲害，期待年輕人站出來，承擔更多社會責任。

民政局表示，「做16歲」的傳統習俗，也蘊涵著崇天敬神、飲水思源的意義，民間廟宇在七夕舉辦成年禮儀式，除祈求神明保佑孩子平安長大，也呈現了家庭對兒女成長的期盼，並建立青少年對自身及社會的責任感。這次活動包含「感恩、獨立、擔當」等意義的古禮科儀，也有搭船遊安平港，以及百年文物歷史體驗，讓青年在邁向獨立、迎接未來的同時，也更加認識家鄉的景色與歷史文化。