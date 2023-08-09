快訊

他驚產險公司突不幫這大廠保「手機險」是災情多？內行人曝關鍵原因

MLB／復刻林哲瑄！ J-Rod沒收全壘打裝沒事騙倒轉播單位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南做16歲有看頭 乘遊艇穿越福爾摩沙、體驗400今昔

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
「做16歲」是台南的成年傳統習俗，南市府8月20日將在安平開台天后宮舉行成年禮儀式，市長黃偉哲今天做出電影鐵達尼號的招牌動作。記者鄭惠仁／攝影
「做16歲」是台南的成年傳統習俗，南市府8月20日將在安平開台天后宮舉行成年禮儀式，市長黃偉哲今天做出電影鐵達尼號的招牌動作。記者鄭惠仁／攝影

「做16歲」是台南的成年傳統習俗，市府8月20日將在安平開台天后宮舉行成年禮儀式，市長黃偉哲今在記者會表示，此儀式除肯定16歲青年的能力，也期待年輕人站出來，承擔更多社會責任，扛起國家未來。

黃偉哲說，「做16歲」是台南的文化傳統，因過去滿16歲可以領到成人工資，是代表獨立的重要象徵；而現代16歲年輕人，不但營養跟發育較過去更好，在科技等能力上甚至比年長者更厲害，期待年輕人站出來，承擔更多社會責任。

民政局表示，「做16歲」的傳統習俗，也蘊涵著崇天敬神、飲水思源的意義，民間廟宇在七夕舉辦成年禮儀式，除祈求神明保佑孩子平安長大，也呈現了家庭對兒女成長的期盼，並建立青少年對自身及社會的責任感。這次活動包含「感恩、獨立、擔當」等意義的古禮科儀，也有搭船遊安平港，以及百年文物歷史體驗，讓青年在邁向獨立、迎接未來的同時，也更加認識家鄉的景色與歷史文化。

本次成年禮儀式由安平開台天后宮規畫，名額釋出即秒殺，共有350人參加。主委盧友禮表示，由總幹事林國明率領的團隊精心規畫的活動內容豐富，主題著重讓參加者認識「台南400」從安平開始的歷程，希望能建立國際觀，從台灣成功啟航邁向國際舞台發展燦爛的人生，日後行有餘力回饋社會。

「做16歲」是台南的成年傳統習俗，南市府8月20日將在安平開台天后宮舉行成年禮儀式。記者鄭惠仁／攝影
「做16歲」是台南的成年傳統習俗，南市府8月20日將在安平開台天后宮舉行成年禮儀式。記者鄭惠仁／攝影
「做16歲」是台南的成年傳統習俗，南市府8月20日將在安平開台天后宮舉行成年禮儀式。記者鄭惠仁／攝影
「做16歲」是台南的成年傳統習俗，南市府8月20日將在安平開台天后宮舉行成年禮儀式。記者鄭惠仁／攝影

台南 黃偉哲 青年 天后宮

延伸閱讀

被指沙崙科技城漏水 南市府嗆徐巧芯：莫為救選情汙名化

沙崙科技園區漏水地點曝 王定宇不忍了這樣反擊…

台南本土登革熱逼近千例 黃偉哲喊話「相忍為防疫」

影／今直擊沙崙科技園區停車場漏水 徐巧芯酸台南大秘寶

相關新聞

台南本土登革熱逼近千例 黃偉哲喊話「相忍為防疫」

台南市登革熱病例數攀升，截至8月8日為止，確診病例已達971例，接近1000例，台南市長黃偉哲今受訪表示，千例的登革熱是...

沙崙科技園區漏水地點曝 王定宇不忍了這樣反擊…

國民黨北市議員徐巧芯今指徐團隊上午約9點直擊「沙崙科技園區停車場大漏水」畫面，點名台南市長黃偉哲、立委王定宇「你們還要繼...

台南做16歲有看頭 乘遊艇穿越福爾摩沙、體驗400今昔

「做16歲」是台南的成年傳統習俗，市府8月20日將在安平開台天后宮舉行成年禮儀式，市長黃偉哲今在記者會表示，此儀式除肯定...

被指沙崙科技城漏水 南市府嗆徐巧芯：莫為救選情汙名化

台北市議員徐巧芯今指台南沙崙綠能科技城投入龐大前瞻經費，結果D棟的停車場漏水，問「黃偉哲、王定宇，你們還要繼續拍手叫好嗎...

喝飽了！旺盛西南氣流降豪雨 嘉義仁義潭、蘭潭今滿庫

受到旺盛西南氣流影響，南部地區這幾天豪雨不斷，今天上午8點降近40分鐘大雨後，嘉義縣仁義潭及嘉義市蘭潭水庫蓄水量已達34...

狗學校夫妻拿敬老卡搭公車遭司機羞辱 網友、學者譴責：歧視老人

68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮與妻子，6日下午拿市府發的敬老卡，搭嘉義縣公車遭司機開酸，「沒事不要坐公車，這樣是浪費國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦