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建築老舊...歸仁泳池漏水原因曝 台南市府：通盤檢討翻修

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
座落歸仁運動公園內的歸仁游泳池2000年起落成啟用，占地約1352.6坪，是當時附近地區最大、設備最新、功能最多的室內溫水泳池。記者李文德／攝影
座落歸仁運動公園內的歸仁游泳池2000年起落成啟用，占地約1352.6坪，是當時附近地區最大、設備最新、功能最多的室內溫水泳池。記者李文德／攝影

今天一早台南降下大雨，歸仁區1小時就降下超過20毫米的雨量。而歸仁游泳池傳出屋頂漏水，水柱如「瀑布」般傾瀉而下。市議員陳皇宇接獲民眾反映，立刻聯繫相關單位到場會勘，目前民政局已核可區公所申請修補經費，將趕緊動工。但陳皇宇點出此地近三年都有漏水情形，僅有補強修繕，但泳池已經啟用超過20年，軟硬體設備老舊，要求體育局對泳池翻新做通盤性檢討，趕緊編列預算翻新。

座落歸仁運動公園內的歸仁游泳池2000年起落成啟用，占地約1352.6坪，是當時附近地區最大、設備最新、功能最多的室內溫水泳池。採用公辦民營方式經營，但2005年曾因當時業者經營不善暫時關閉，隨後林姓業者承攬至今。

今早民眾前往泳池晨泳到一半，突然聽到「唰」聲響，一道水柱從圓形SPA池上方傾瀉而下，讓當場所有民眾傻眼，直呼「像瀑布」，更有民眾戲稱「SPA池新增天然強力水柱」。

台南市議員陳皇宇接獲陳情後，聯絡相關單位到場會勘。區公所指出，這幾天發現該處上方屋頂出現滲漏，立即封閉SPA池，同步趕緊向民政局申請修繕經費。民政局表示已經核可，將從速讓公所搶修。

區公所還說，游泳館分為兩大建築。前棟大廳為RC結構，後棟泳池為鋼骨設計。當時鄉公所對後棟屋頂，規劃設計呈W型，乍看像是泳者蝶泳。排水溝渠卻放置在兩處凹點。泳池濕氣重，經過20多年使用，屋頂接縫處產生鏽蝕出現裂縫。這幾天強降雨關係，雨水無法迅速排出，導致重量太重沖破屋頂。而承攬林姓業者2005年起，至今已經營運17年。泳池場館若軟硬體發現問題，就會立即反映，互相配合非常密切。

不過市議員陳皇宇點出，該棟泳池近三年都漏水，但只進行補強修繕。針對安全性實在有加強的必要。他擔心萬一屋頂漏水的地點在大眾池，流入的雨水挾帶樹枝或鐵鏽等，恐會造成安全危險。目前整體建築已老舊，應該要對泳池做通盤性檢討。請市府體育局前往會勘，並編列預算翻新此處。

市府體育局長陳良乾說，已經派員前往歸仁泳池查看狀況。近日將前往會勘，針對該處的建築結構等檢討，趕緊編列預算翻新。

區公所表示後棟泳池為鋼骨設計。當時鄉公所對後棟屋頂，規劃設計W型，排水溝渠放置在兩處凹點。泳池濕氣重，經過20多年使用，屋頂接縫處產生鏽蝕出現裂縫。幾天又強降雨，雨水無法迅速排出，導致重量太重沖破屋頂。記者李文德／攝影
區公所表示後棟泳池為鋼骨設計。當時鄉公所對後棟屋頂，規劃設計W型，排水溝渠放置在兩處凹點。泳池濕氣重，經過20多年使用，屋頂接縫處產生鏽蝕出現裂縫。幾天又強降雨，雨水無法迅速排出，導致重量太重沖破屋頂。記者李文德／攝影
歸仁泳池啟用至今超過20年，今實際前往泳池外圍觀看，不難看出建築屋頂已出現鏽蝕。記者李文德／攝影
歸仁泳池啟用至今超過20年，今實際前往泳池外圍觀看，不難看出建築屋頂已出現鏽蝕。記者李文德／攝影
今早民眾前往歸仁泳池晨泳到一半，突然聽到「唰」聲響，一道水柱從圓形SPA池上方傾瀉而下，讓當場所有民眾傻眼。記者李文德</p><!--7--><p> ／攝影
今早民眾前往歸仁泳池晨泳到一半，突然聽到「唰」聲響，一道水柱從圓形SPA池上方傾瀉而下，讓當場所有民眾傻眼。記者李文德

／攝影

今早歸仁泳池中圓形SPA池上方屋頂漏水，業者已緊急封閉該處暫停使用。記者李文德／攝影
今早歸仁泳池中圓形SPA池上方屋頂漏水，業者已緊急封閉該處暫停使用。記者李文德／攝影

漏水 議員 建築

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