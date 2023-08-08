惡臭撲鼻！民雄行人地下道大雨阻塞 水淹10公分封閉
受到西南氣流影響，嘉義縣今早7點至9點間下起滂沱大雨，造成民雄鄉文化路行人地下道積淹水近10公分，目前公所已封閉禁止通行；郭姓鄉民表示，行人地下道積水嚴重，盼鄉公所先把積水抽乾，避免滋生病媒蚊；民雄鄉長林于玲表示，建設課今會勘，將派員及機具抽水後，再由清潔隊消毒。
民雄鄉行人地下道是火車通勤族每日必經，近日西南氣流影響，短時間降下局部大雨，造成易淹地區積水，民雄文化路行人地下道因排水阻塞產生淹積水，甚至傳出惡臭味，增加登革熱疫情滋生病媒蚊隱憂。
郭姓鄉民說，近日大雨行人地下道積水越來越深，甚至已惡臭撲鼻，加上嘉義縣已有登革熱疫情出現，憂滋生病媒蚊，恐擴散疫情，希望鄉公所先把積水抽乾。
鄉民張文榮說，行人地下道以前是協志工商學生在走居多，停招後走的人變少，是仍有少部分通勤族會走，但日前有街友住那，所以走的人更少，也造成積水產生，憂成治安死角。
民雄鄉長林于玲表示，接獲民眾通報，已有轉報鐵路局查處，近日將一同會勘商討解決對策，為避免登革熱疫情可能，已經封鎖通行，建設課將派員及機具抽積淹水，再由清潔隊全面消毒，因近日都下大雨，安全考量仍先封閉通行。
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