快訊

立秋來臨！3生肖轉運好時機 「職場晉升、收入攀高」他財運旺輕鬆脫貧

本周三颱共存？彭啟明：不稀奇「五颱也不是沒機會」

獨／雙城論壇8月29日上海登場 蔣萬安將親自出席

古坑登革熱疫情升溫 彰化清潔隊深夜前往支援消毒

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
雲林縣古坑鄉登革熱疫情持續升溫，彰化隊前進支援。圖／彰化縣府提供
雲林縣古坑鄉登革熱疫情持續升溫，彰化隊前進支援。圖／彰化縣府提供

雲林縣古坑鄉登革熱疫情持續升溫，雲林縣政府今明兩天擴大進行化學防治作業，請求外縣市支援，彰化縣環保局結合各鄉鎮市清潔隊組成彰化隊，支援人力20人次與熱煙霧機37台次前往雲林進行防治作業。

公所清潔隊日常勤務雖繁重，但這次接獲支援請求，8月7日夜間工作結束後入住雲林，今天清晨開始配合古坑鄉展開2日大消毒。

縣長王惠美說，隊員要注意個人安全，雲林縣及彰化環保局也提供防護衣、防毒面罩、防噪音耳罩等裝備給工作人員，避免受化學藥劑傷害與病媒蚊叮咬。

衛生福利部疾病管制署監測資料本土疫情持續升溫，今年年截至7月31日，全國登革熱本土病例累計845例，其中台南市691例、雲林縣115例，病例數快速增加，另於高雄市、台中市、南投縣及屏東縣也有零星個案，全國病例數為近10年以來同期最高。

彰化縣府環保局指出，現正值登革熱流行期，加上暑假期間民眾入出境、南北往來頻繁，氣候炎熱且偶有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，各縣市均有登革熱流行風險，下雨後須巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉；儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生；從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑。

雲林縣古坑鄉登革熱疫情持續升溫，彰化隊前進支援。圖／彰化縣府提供
雲林縣古坑鄉登革熱疫情持續升溫，彰化隊前進支援。圖／彰化縣府提供
雲林縣古坑鄉登革熱疫情持續升溫，彰化隊前進支援。圖／彰化縣府提供
雲林縣古坑鄉登革熱疫情持續升溫，彰化隊前進支援。圖／彰化縣府提供

雲林 登革熱

延伸閱讀

高雄本土登革熱添2例 左營新中里市集群聚風險高

嘉縣登革熱再添1例 翁章梁召開防疫應變會議

警報響起！南市登革熱大增44例累積920例 專家提建議

嘉義縣登革熱再增1例 梅山、竹崎累積5例啟動化學清消

相關新聞

影／大雨炸出洞？ 歸仁泳池今早屋頂漏水 瀑布奇景民眾傻眼

歸仁運動公園游泳池傳出屋頂破洞，台南市議員陳皇宇今接獲民眾反映，晨泳時突然一陣聲響，屋頂馬上有水柱從天而降，像是瀑布，令...

古坑登革熱疫情升溫 彰化清潔隊深夜前往支援消毒

雲林縣古坑鄉登革熱疫情持續升溫，雲林縣政府今明兩天擴大進行化學防治作業，請求外縣市支援，彰化縣環保局結合各鄉鎮市清潔隊組...

曾文、烏山頭水庫狂飆 明年嘉南一期作農民盼正常供灌

連日來卡努颱風引進旺盛西南氣流，中南部山區日來大雨不斷，曾文、烏山頭水庫平均蓄水率今天上午已破56%，總蓄水量逾3億30...

颱風加西南氣流垃圾盡出 南市已清出219.3噸海廢

台南市海岸線長68公里，分屬11個單位管理，上月間到本月初受杜蘇芮颱風、西南氣流影響，大量廢棄物漂上岸，環保局出動人力、...

釣客出海搞破壞 嘉義東石蚵農喊別再來

嘉義縣東石鄉常有釣客自行開著海綿船出海釣魚，不但破壞蚵棚，還遺留垃圾，蚵農直喊「拜託別再來」，日前還傳出遊客深夜海釣不小...

嘉市雙潭馬拉松賽道 有國際認證

嘉義市每年路跑盛事雙潭馬拉松串聯「嘉義之肺」蘭潭、仁義潭景色風光，全馬及半馬賽道取得國際馬拉松暨長跑協會的路跑賽道認證，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦