古坑登革熱疫情升溫 彰化清潔隊深夜前往支援消毒
雲林縣古坑鄉登革熱疫情持續升溫，雲林縣政府今明兩天擴大進行化學防治作業，請求外縣市支援，彰化縣環保局結合各鄉鎮市清潔隊組成彰化隊，支援人力20人次與熱煙霧機37台次前往雲林進行防治作業。
公所清潔隊日常勤務雖繁重，但這次接獲支援請求，8月7日夜間工作結束後入住雲林，今天清晨開始配合古坑鄉展開2日大消毒。
縣長王惠美說，隊員要注意個人安全，雲林縣及彰化環保局也提供防護衣、防毒面罩、防噪音耳罩等裝備給工作人員，避免受化學藥劑傷害與病媒蚊叮咬。
衛生福利部疾病管制署監測資料本土疫情持續升溫，今年年截至7月31日，全國登革熱本土病例累計845例，其中台南市691例、雲林縣115例，病例數快速增加，另於高雄市、台中市、南投縣及屏東縣也有零星個案，全國病例數為近10年以來同期最高。
彰化縣府環保局指出，現正值登革熱流行期，加上暑假期間民眾入出境、南北往來頻繁，氣候炎熱且偶有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，各縣市均有登革熱流行風險，下雨後須巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉；儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生；從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑。
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