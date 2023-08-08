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颱風後大量海廢漂上岸 台南啟動跨單位機制清理

中央社／ 台南8日電

受到近來颱風、西南風帶來風雨，加上大潮影響，台南海岸線不少地點出現大量漂上岸海洋廢棄物，台南市環保局出動人力及沙灘車等裝備，給合各海岸權管單位加速清理。

台南市政府環保局今天新聞稿指出，台南市海岸線總長約68公里，分屬11個單位權管，近來有大量廢棄物漂上岸，市府除透過定期召開海岸漂流物清除檢討會進行滾動檢討，近日也加強與各單位合作，落實讓海岸經常保持乾淨目標。

台南市環保局指出，自7月1日至今，台南市海岸共計清理219.3公噸海洋廢棄物，大多為蚵架、寶特瓶、保麗龍及廢漁具，鹿耳門溪以北廢棄物種類再多一種發泡塑膠浮具。

台南市環保局指出，颱風杜蘇芮影響過後，各單位啟動清理機制，冒大浪及風雨清理，環保局也出動沙灘車協助進行觀夕平台及漁光島清理工作，但因颱風卡努後續帶來西南風影響，預估一週內仍有大量海洋廢棄物會被打上岸，環保局將定期以無人機巡查海岸，並與各權責單位密切聯繫，加強清理。

台南 廢棄物 颱風

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