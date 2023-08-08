台南清晨一陣大雨 歸仁游泳池屋頂破洞漏水
台南部分地區今天清晨出現明顯雨勢，位於歸仁區運動公園的歸仁游泳池屋頂出現1處破洞，雨水從破洞處傾洩而下，台南市政府接獲反映後將進行緊急修補。
民進黨台南市議員陳皇宇告訴中央社記者，上午接獲民眾反映歸仁游泳池屋頂漏水，到場後發現游泳池SPA區上方屋頂有1處明顯破洞，導致雨水直接漏入下方泳池，管理單位緊急加設圍籬設施，並通報市府處理。
陳皇宇指出，市府民政局已接獲通報，將先進行漏水改善，再邀集相關單位評估屋頂結構，暸解問題所在後提出解決方法。
據中央氣象局觀測資料，截至上午9時為止，今天台南累積雨量最多的是南化區北寮測站56.5毫米，歸仁則有約30毫米，但其中有20毫米左右集中在1小時內降下，歸仁游泳池屋頂破洞就是在雨勢較大時出現。
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