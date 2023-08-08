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颱風加西南氣流垃圾盡出 南市已清出219.3噸海廢

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局在颱風過後出動沙灘車，協助清理海岸。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局在颱風過後出動沙灘車，協助清理海岸。記者鄭惠仁／翻攝

台南市海岸線長68公里，分屬11個單位管理，上月間到本月初受杜蘇芮颱風、西南氣流影響，大量廢棄物漂上岸，環保局出動人力、沙灘車協助環境整理工作，7月1日起到昨天已清理219.3公噸海洋廢棄物，也促請各單位盡速將權責區清理乾淨，恢復海岸美景。

從杜蘇芮颱風前，因西南西氣流帶來的大雨，台南市海岸陸續就有垃圾漂上岸，為維護海岸環境，市府定期召開海岸漂流物清除檢討會，透過滾動檢討，各單位通力合作，落實讓海岸經常保持乾淨的目標。

但就在各單位將完成清理時，杜蘇芮颱風來襲，再次衝擊海岸，帶來大量垃圾。環保局統計，自7月1日迄今，南市海岸已清理219.3公噸海洋廢棄物，大都為蚵架、寶特瓶、保麗龍及廢漁具，鹿耳門溪以北廢棄物種類再多了發泡塑膠浮具。

杜蘇芮颱風後，各單位立即啟動清理機制，目前冒著大浪及風雨清理中，除台江國家公園、第六河川局、雲嘉南濱海風景區管理處、國產署、林務局、港務局、市府農業局、水利局、觀旅局、將軍公所及安平區公所等相關單位，環保局也出動沙灘車協助觀夕平台及漁光島清理工作。

環保局表示，受卡努颱風外圍環流影響，預估1周內仍有大量海洋廢棄物會被打上岸，環保局將定期操作無人機巡查海岸清潔，希望各單位儘速將權責區清理乾淨。

杜蘇芮颱風 廢棄物 沙灘

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