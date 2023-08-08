聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市雙潭馬拉松賽道 有國際認證

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市長黃敏惠（中）與來賓一同慶賀為國際賽道認證成功。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）與來賓一同慶賀為國際賽道認證成功。記者李宗祐／攝影

嘉義市每年路跑盛事雙潭馬拉松串聯「嘉義之肺」蘭潭、仁義潭景色風光，全馬及半馬賽道取得國際馬拉松暨長跑協會的路跑賽道認證，市府表示，讓選手能憑參賽成績參加國際賽事；承辦賽事的全統運動用品公司指出，賽道認證的長度甚至精準到小數點後4位，期待吸引國際級選手前來。

全統表示，雙潭馬拉松認證過的賽道從嘉市立體育場出發，行經蘭潭、仁義潭、番路鄉埔尾，再經彈藥庫後，最後回到體育場，此也是雲嘉南地區首個獲認證的全馬路線。

市長黃敏惠展示證書，同時贈鼓勵獎金給將代表參加世界中學生運動會田徑的選手、輔仁中學學生朱婕瑀；黃敏惠說，國內1年路跑賽事高達近500場次，獲認證的屈指可數，盼雙潭美景推向國際。

市府教育處長林立生解釋，菁英選手進入奧運，也需要認證成績作為參賽標準。全統總經理余俊芳認為，1名選手包括交通、住宿、飲食等會帶來近7000元消費，未來雙潭馬拉松將吸引上萬名選手與會，加上親友一起來，來到賽事人數超過2萬人，可望帶來上億元效益。

北回慢跑協會理事長吳帛霓表示，未來跑在這條路線會覺得努力被國際認證。市府12日請專業跑者來試跑，19日舉行半馬的雙潭星光路跑，已超過5000人報名。

馬拉松 路跑 嘉義 黃敏惠 蘭潭

延伸閱讀

雙潭馬拉松國際賽道認證 帶動嘉義市運動經濟

超強教育處長離職頻拭淚 黃敏惠喊「一直都留你」讚點子王

前立委郭添財 16日接任嘉義市府教育處長

嘉義市國中小校長交接 校長穿機長制服吸睛

相關新聞

改建3年 台1線急水溪橋通車

台南省道台1線急水溪橋是連接新營、柳營區的重要幹道，橋齡逾40年，有橋墩裸露、寬度不足等安全疑慮，獲中央納入前瞻計畫核定...

釣客出海搞破壞 嘉義東石蚵農喊別再來

嘉義縣東石鄉常有釣客自行開著海綿船出海釣魚，不但破壞蚵棚，還遺留垃圾，蚵農直喊「拜託別再來」，日前還傳出遊客深夜海釣不小...

嘉市雙潭馬拉松賽道 有國際認證

嘉義市每年路跑盛事雙潭馬拉松串聯「嘉義之肺」蘭潭、仁義潭景色風光，全馬及半馬賽道取得國際馬拉松暨長跑協會的路跑賽道認證，...

海水沖破保安林 倒灌台南北門雙春海岸

台南北門區雙春海岸的沙洲保安林，5天前因杜蘇芮颱風暴潮沖出12公尺寬、80公尺長的大破口，相關單位先堆沙包堵住缺口，沒想...

公共垃圾桶變垃圾場 開罰

雲林西螺鎮知名歷史景點泰山石敢當一旁的社區公園，垃圾桶方便遊客丟垃圾，竟常堆滿家庭垃圾，鄰近的西螺大橋廣場也有類似情形，...

阿里山小火車軌道落石清除 父親節將恢復營運

受颱風引進西南氣流影響，阿里山小火車8月4日起宣布停駛，期間軌道有落石、樹枝等異物入侵，都陸續清除並試運轉。阿里山林業鐵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦