嘉市雙潭馬拉松賽道 有國際認證

嘉義市每年路跑盛事雙潭馬拉松串聯「嘉義之肺」蘭潭、仁義潭景色風光，全馬及半馬賽道取得國際馬拉松暨長跑協會的路跑賽道認證，市府表示，讓選手能憑參賽成績參加國際賽事；承辦賽事的全統運動用品公司指出，賽道認證的長度甚至精準到小數點後4位，期待吸引國際級選手前來。

全統表示，雙潭馬拉松認證過的賽道從嘉市立體育場出發，行經蘭潭、仁義潭、番路鄉埔尾，再經彈藥庫後，最後回到體育場，此也是雲嘉南地區首個獲認證的全馬路線。

市長黃敏惠展示證書，同時贈鼓勵獎金給將代表參加世界中學生運動會田徑的選手、輔仁中學學生朱婕瑀；黃敏惠說，國內1年路跑賽事高達近500場次，獲認證的屈指可數，盼雙潭美景推向國際。

市府教育處長林立生解釋，菁英選手進入奧運，也需要認證成績作為參賽標準。全統總經理余俊芳認為，1名選手包括交通、住宿、飲食等會帶來近7000元消費，未來雙潭馬拉松將吸引上萬名選手與會，加上親友一起來，來到賽事人數超過2萬人，可望帶來上億元效益。

北回慢跑協會理事長吳帛霓表示，未來跑在這條路線會覺得努力被國際認證。市府12日請專業跑者來試跑，19日舉行半馬的雙潭星光路跑，已超過5000人報名。