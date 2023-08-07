工業區處女地全台最便宜搶標 最後5筆土地釋出

雲林縣斗南鎮小東工業區將進行抵費地第4次標售，今舉行招商說明會，吸引許多廠商參加，小東工業區土地平均每坪約12至13萬元，以相同交通條件的工業區相比，價格堪稱全台最便宜，先前標售競爭激烈，有廠商加價以每坪19萬元得標，這次開放最後5個編號基地供廠商投標，面積最大2.4公頃。

小東工業區緊臨國道1號斗南交流道，下匝道不需三分鐘即可抵達，交通區位可及性高，全區面積約45.68公頃，是雲林縣公辦市地重劃的處女地，去年4月完成市地重劃竣工啟用至今，已辦理三次標售。

今天舉行第4次標售招商說明會，吸引許多廠商參加，不乏上市櫃公司，包括巧新科技、上銀科技、可寧衛、新普科技、山隆通運、春源鋼鐵、裕益汽車、健豪印刷等。

雲林縣長張麗善說，小東工業區交通方便，區內公共設施健全、基地現況平整、道路系統完善，並規畫休閒娛樂中心，土地價格堪稱相同條件的工業區最便宜，先前推出的這些土地幾乎標售完畢，有幾筆比較指標性的土地，透過整合，在這次提供5筆基地供廠商投標，最大一筆占地2.4公頃，希望吸引更有指標性的產業進駐到雲林。

小東工業區前幾次標售共釋出土地29筆，成功標脫22筆，溢價率25%，縣府地政處土地開發科長邱冠維說，估價師估算該工業區土地平均價格每坪約12、13萬元，最後標出的價格大多高於底價，甚至有廠商以每坪19萬元的價格得標。