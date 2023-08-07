公園綠地淪為家庭垃圾天堂 雲林這公所不忍了：再丟就送辦

近日雲林縣西螺鎮的公園公共垃圾桶驚見滿堆家庭垃圾，民眾痛批「沒公德心！」「水準在哪？」原本是方便遊客丟垃圾的地方，卻變成附近住戶的垃圾場；清潔人員私下透露，常常前腳剛清完，後腳又有人來丟「清不勝清」，鎮公所為此也感到頭痛，除加強巡檢，也將盤點人少之處、撤除垃圾桶，避免成為髒亂點。

西螺濁水溪堤防上的「泰山石敢當」是知名歷史景點，一旁的社區公園設有2座公共垃圾桶，便利到訪遊客丟垃圾，但因該處周邊有不少住戶，有些人疑遇不到垃圾車，為圖方便，慣性把家庭垃圾拿到該處丟，垃圾桶滿了就往外堆置，環境髒亂、蚊蟲漫飛，公所人員清了又清，也張貼公告警示，嚇阻作用有限。

距離該社區公園僅600公尺的西螺大橋廣場，同樣設有2座垃圾桶，最近時常帶孫子到此遊玩的林姓民眾說，「清空」的時間比滿的時間短暫，西螺大橋在彰化、雲林交界，是當地門面，但此處家庭垃圾比例比個人垃圾還多，非常有礙觀瞻。

另有民眾在地方臉書社團發文探討這般「奇景」，引來不少人議論，有人直言「各處公共垃圾桶已變垃圾場」「只要不是在自家門前都沒關係」，甚至有人建議公所多裝監視器，或移除垃圾桶遏止亂象。

西螺鎮公所目前管轄清水、親子、振文、運動等4座公園及大橋廣場，人潮多的地方均有設置公共垃圾桶，不僅有勸告標示，也有裝設監視器，清潔人員每日定時清理，但有些人仍會利用半夜去丟家庭垃圾，徒增清理困擾，也影響環境。