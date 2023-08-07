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紓解國1永康交流道車潮 北外環動工

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
國1台南北外環交流道昨下午動工，行政院長陳建仁（右二起）、台南市長黃偉哲、立委林宜瑾、郭國文、內政部營建署長吳欣修、行政院秘書長李孟諺（右一）等人主持動土儀式。記者謝進盛／攝影
國1台南北外環交流道昨下午動工，行政院長陳建仁（右二起）、台南市長黃偉哲、立委林宜瑾、郭國文、內政部營建署長吳欣修、行政院秘書長李孟諺（右一）等人主持動土儀式。記者謝進盛／攝影

台南都會區發展迅速，市府爭取沿著鹽水溪興建北外環道快速道路，工程從新化、新市交界高鐵橋下至北區大港觀海橋，全長約14公里，國道一號也增設連接北外環的交流道，行政院長陳建仁昨天持鏟動土，預計交流道和整體工程在2026年底完工；通勤族看好可望分流車潮。

高公局指出，北外環交流道位於國一台南系統交流道與永康交流道間，將於北外環安南方向設置北外環進入國一北上的交流道，以及國一南下接往北外環的交流道；未來除台南系統交流道匯出路段拓寬，主線道會拓寬為3車道加上2輔助車道，預估從台南舊市區進出國道可縮短20至30分鐘，分流永康交流道約3分之1車流。

陳建仁、市長黃偉哲、立委林宜瑾郭國文等人都出席動土儀式，陳建仁致詞說，蔡英文總統相當重視台灣區域均衡發展，台南承擔南台灣發展的重責大任，行政院除在產業和交通之外，也會透過前瞻建設計畫經費，協助改善台南各方面需要。

黃偉哲說，南科、永康、安南是台南人口移入增長明顯區域，該交流道未來完工後預料可紓解永康交流道周遭塞車問題。

副議長林志展、市議員黃肇輝等人說，樂見中央回應地方對交通殷切需求，未來會在議會全力支持。住永康鹽行地區的劉姓市民說，在麻豆口工業區上班，上下班行駛永康交流道，巔峰時段幾乎常動彈不得，北外環交流道完成後會多一個選擇，但車子實在太多了，交通改善待觀察。

北外環工程分4期，已完成第1及第3期新化延伸線至南科聯絡道、南科聯絡道至安南區台江大道，第2期台江大道至台19線溪頂寮大橋施工2025年完工，第4期溪頂寮大橋至台17線大港觀海橋設計中；市長黃偉哲向中央爭取在北外環增設匝道銜接國道一號，總經費17億，其中市府籌措2億700萬元。

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