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暑假學校成病媒蚊溫床被告發 雲林抓孑孓開出近百張罰單

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣環保局稽查人員在校園發現有孑孓的積水容器。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣環保局稽查人員在校園發現有孑孓的積水容器。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣本土登革熱今天新增3例確診病例，全縣累計133例，環保局出動稽查員輔以空拍機在疫情熱暖區古坑鄉、斗六市強力稽查積水容器，並加重告發處分，但仍有民眾不在意，甚至有學校、里民活動中心被查獲有孑孓的積水容器被告發。

縣衛生局表示，今天新增3例確定病例（古坑鄉荷苞村2例及朝陽村1例），全縣已累計133例，防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，並動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，同時進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤關懷等防疫措施。

7月14日起由環保局派員並使用空拍機在古坑鄉巡查有孑孓的積水容器，因斗六疫情有升溫跡象，7月30日起進駐斗六稽查，截至今天全縣累計開出95張罰單，其中古坑鄉開出67張罰單、斗六28張罰單，由於戶外容器積水到處可見，顯示民眾未有警覺，縣府將加重處分杜絕疫情。

環保局表示，稽查人員不只針對家戶稽查，學校、機關團體也都是稽查對象，斗六市病例數為雲林第二多，但多數民眾仍未有警覺，積水容器隨處可見，昨天、今天各開出11張罰單，其中包含學校、里民活動中心，尤其學校因放暑假沒人，積水容器的孑孓數量很多。

雲林縣目前已有5鄉鎮有確診病例，衛生局長曾春美表示，為防堵疫情，縣府製作黃色警戒旗，旗幟上標示「登革熱危險警戒區」字樣，當該區域出現本土登革熱確診病例時，即會將警戒旗插在鄰近顯眼處，提醒附近居民應嚴加防範，也請民眾多加留意。

雲林縣環保局稽查人員在校園發現有孑孓的積水容器。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣環保局稽查人員在校園發現有孑孓的積水容器。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣環保局稽查人員在校園發現有孑孓的積水容器。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣環保局稽查人員在校園發現有孑孓的積水容器。記者陳雅玲／翻攝

斗六 疫情 登革熱 雲林 病媒蚊

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