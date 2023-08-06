台南南門路路樹忽傾倒 騎士險砸破頭

台南市南門路行路樹前天突然往馬路方向傾倒，有名機車騎士經過首當其衝，當場人車倒地，騎士送醫後雙手擦挫傷，愛樹人士指南門花市前整排小葉欖仁樹棲地過小有如裹小腳，樹根無法伸展且有積水問題，根系環境惡劣有倒塌風險，行道樹成「隱形炸彈」。路樹所屬孔廟基金會表示，工務局下周協助修樹冠，再找專家檢討後續處理。

監視器畫面清楚拍下樹倒瞬間，路旁行道樹連根拔起倒下過程瞬間，有輛機車經過，倒下樹木壓住機車前部，騎士撞上倒伏樹幹，接著撐不住人車一起倒在地上，連觀看畫面的人士都忍不住驚叫，為他捏把冷汗。

中西區公所區長汪慶龍說，朱姓機車騎士與其他4名志工，要協助小西門里登革熱防疫環境整理，途經南門路發生意外，飽受驚嚇說「只差1秒，就上全國頭條新聞」，幸好騎得慢。

長期關注樹木議題的蔡姓市民說，7月24日就已貼文警示，南門花市前小葉欖仁裹小腳又積水，根系環境惡劣有倒塌風險，前人錯誤植樹，加上後人不當養護，造就許多行道樹成隱形炸彈。

議員陳怡珍表示，3年前台南路樹倒塌1人死亡，這次南門路路樹倒塌壓到機車騎士，幸好輕傷，不該再有類似事件發生，市府3年前成立「路樹倒伏處理平台」SOP解決倒樹危機，但經近期2次颱風檢視，除了壓傷人也造成許多車輛毀損，市府要全面檢視樹木安全。

孔廟文化基金會代理執行長林喬彬說，倒塌小葉欖仁位在南門路的南門花市前，該筆土地為孔廟文化基金會所有，先前民眾陳情竄根問題，但整修人行步道發現樹木問題比想像嚴重，正邀請樹木專家二度會勘討論。