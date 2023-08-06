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惡劣 台南急水溪遭亂倒醫療廢棄物

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南柳營和新營交界急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢棄物，疑不法業者亂置後放火焚燒，還查到有醫療廢棄物。圖／議員李宗翰提供
台南柳營和新營交界急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢棄物，疑不法業者亂置後放火焚燒，還查到有醫療廢棄物。圖／議員李宗翰提供

台南成立「非法棄置跨局處專案小組」，近半年與中央巡查逾1萬8000處次，查獲134件違規案件，平均1個月查獲25次，破獲26處非法廢棄物棄置場址，近日新營、柳營交界急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢土方、塑膠混合物等事業廢棄物，甚至還有醫療性尿袋等廢棄物，民代痛斥不肖業者汙染環境。

環保局表示，查獲會移送法辦，熱點區會設監視器，民眾通報急水溪橋旁遭棄置大量廢棄物場址，依現場跡證及民眾提供資料，稽查人員從廢棄物找到某藥廠及某大公司廢棄物，進而循線找到疑似廢棄物產源業者，會同警局及業者指認，兩家業者均稱委託合法清運業，不知為何會被倒在急水溪，會負責清除廢棄物。

議員李宗翰說，原本是消防隊接獲火警通報，趕到現場發現營建、醫療、工業廢料等廢棄物燃燒後的殘留物，疑似清運業者亂倒後私自焚毀，傾倒焚燒廢棄物應付出代價，依廢棄物清理法第46條，最高可處5年有期徒刑、1500萬元罰金。初步了解可能是今年初遭撤照累犯，屬實要求環保局送辦，要求累計加重刑。

環保局稽查科指出，經查獲行為人疑為某清除業者，正依現場跡證並調閱附近監視器找證據，警方也追蹤可疑車輛車牌及行車軌跡，盡速查明行為人，後續將依廢清法辦理。至於現場廢棄物，產源業者表示願負起清除責任。

針對急水溪橋附近遭非法棄置事業廢棄物，環保局表示，初步掌握疑是今年初遭到撤照的累犯，可能向客戶收取後無法處理而亂倒，依台南城西焚化爐收費標準，一般事業廢棄物收費標準為每公噸2050元，廢塑膠每公噸3500元，沒有放射性一般醫療廢棄物每公噸約4000元，無論塑膠混合物及醫療廢棄物進焚化爐收費都比一般垃圾高，不排除是業者為利潤鋌而走險。

廢棄物 監視器 焚化爐

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