影／卡努雨量充沛！睽違3年阿里山「蟲蟲山」限時飛瀑布再現

卡努颱風颱風尾雨量威力驚人，為嘉義縣阿里山鄉24小時帶來累計逾300毫米雨量，睽違3年達娜伊谷自然生態園區，鄒族人稱的「蟲蟲山」今再度出現限時夢幻瀑布群，可見多個飛瀑從群高山壁傾瀉而下，加上飄渺雲霧繚繞，往如仙境相當壯觀。

卡努颱風為阿里山十字帶來破300毫米雨量，也讓達娜伊谷飛瀑美景再次現身，氣勢磅礡壯觀。據鄒族耆老相傳，飛瀑群所在地山谷，稱為「蟲蟲山」，當地生態豐富，昆蟲種類很多，豪雨過後只要有足夠雨量，瀑布群就出現。

阿里山達邦村24小時雨量逾250毫米，經2日足夠雨量，夢幻飛瀑再現，攝影人溫英峰分享限時夢幻瀑布群，站在山美大橋、福美吊橋或達娜伊谷吊橋，就都能清楚看見叢山峻嶺間瀑布群，飛瀑會隨雨量減少，會變成涓涓細流，勘稱「限時飛瀑美景」