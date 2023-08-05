惡質！台南急水溪遭亂倒垃圾 竟有尿袋等感染性廢棄物

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聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南柳營和新營交界急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢棄物，疑不法業者亂置後放火焚燒，還查到有醫療廢棄等，環保局追查中。圖／市議員李宗翰提供
台南柳營和新營交界急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢棄物，疑不法業者亂置後放火焚燒，還查到有醫療廢棄等，環保局追查中。圖／市議員李宗翰提供

台南新營、柳營交界急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢土方、塑膠混合物等事業廢棄物，市議員李宗翰表示，日前有民眾通報火警，一看才發現有不肖業者傾倒並焚燒醫療、工業等廢棄，除造成空汙異味甚至內容物中有大量過期藥物，要求環保單位要嚴加查辦。

李宗翰表示，昨日與警察局、環保局稽查同仁前往柳營急水溪橋旁，發現現場被棄置營建、醫療、工業廢料等廢棄物，且放火燃燒後的殘留物現場，稽查人員從廢棄物中找到某藥廠及某大公司的廢棄物，兩家業者均稱有委託合法清運業者，不知為何會被亂倒，同意會負責清除。

環保局表示，近來有民眾發現新營區急水溪橋旁遭棄置大量廢棄物場址，依現場跡證及民眾提供資料循線找到疑似廢棄物產源的業者，翌日再會同警察局及業者到場指認，並循線並調閱監視器追查，發現行為人疑似為某清除業者，後續將依廢清法相關規定查處。至於現場廢棄物，產源業者願負起清除責任。

環保局說，經初步調查，行為人疑似為某清除業者，正依現場跡證並調閱附近的監視器找證據，警方也追蹤可疑車輛車牌及行車軌跡，以盡速查明行為人。

環保局長許仁澤表示，台南市對於非法棄置零容忍，已成立「非法棄置跨局處專案小組」，近半年攜手中央巡查逾1萬8000處次，查獲134件違規案件，破獲26處非法廢棄物棄置場址；其中20件移送地檢署偵辦，其餘6件限期地主清理中，針對熱點地區也會裝設監視器，請業者切勿心存僥倖，一旦查證屬實必依法追究。

台南柳營和新營交界急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢棄物，疑不法業者亂置後放火焚燒，還查到有醫療廢棄等，環保局追查中。圖／市議員李宗翰提供
台南柳營和新營交界急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢棄物，疑不法業者亂置後放火焚燒，還查到有醫療廢棄等，環保局追查中。圖／市議員李宗翰提供
台南柳營和新營交界急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢棄物，疑不法業者亂置後放火焚燒，還查到有醫療廢棄等，環保局追查中。圖／市議員李宗翰提供
台南柳營和新營交界急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢棄物，疑不法業者亂置後放火焚燒，還查到有醫療廢棄等，環保局追查中。圖／市議員李宗翰提供
台南柳營和新營交界急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢棄物，疑不法業者亂置後放火焚燒，還查到有醫療廢棄等，環保局追查中。圖／市議員李宗翰提供
台南柳營和新營交界急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢棄物，疑不法業者亂置後放火焚燒，還查到有醫療廢棄等，環保局追查中。圖／市議員李宗翰提供
台南柳營和新營交界急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢棄物，疑不法業者亂置後放火焚燒，還查到有醫療廢棄等，環保局追查中。圖／市議員李宗翰提供
台南柳營和新營交界急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢棄物，疑不法業者亂置後放火焚燒，還查到有醫療廢棄等，環保局追查中。圖／市議員李宗翰提供
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廢棄物 監視器 台南 環保局長

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