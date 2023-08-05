紓解南科交通壅塞 台南安定保西橋道路拓寬為10米

目前西港地區通往南科的交通動線，最便捷的通勤路線係以曾文溪堤防道路為主，往北可至蘇厝，往南可接西港大橋。惟西港大橋經堤防道路往返南科，產生通過性車流穿越安定市區與蘇厝聚落，影響地區民眾出入安全。台南市政府配合安定區保西橋設計調整部分道路系統，該都市計畫變更方案將於8月7日發布實施。

市府表示，因應未來南科台南園區擴建將衍生更多交通量，現有道路未來恐難以承受交通流量的成長，南科園區周邊聯外道路系統改善建設，一直是市府重要施政方針，為改善目前往返南科所產生通過性車流影響，市府配合安定區保西橋設計調整部分道路系統。

市府都發局表示，藉由拓寬安定都市計畫西側部分4公尺人行步道為10公尺計畫道路，並配置雙向車道，可大幅改善過境車流經過安定區主要聚落地區，減輕當地交通壅塞、安全及噪音等影響，並紓解市178線通往南科的交通壅塞問題。