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差1秒砸中騎士頭部 台南樹倒非無預警成「隱形炸彈」？

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南門花市前小葉欖仁突然倒塌，民眾指不是無預警，之前就提出有棲地過小，地磚下全是水泥硬鋪面，樹根無處伸展，如裹小腳，果真就發生意外。圖／讀者提供
台南市南門花市前小葉欖仁突然倒塌，民眾指不是無預警，之前就提出有棲地過小，地磚下全是水泥硬鋪面，樹根無處伸展，如裹小腳，果真就發生意外。圖／讀者提供

台南市南門路一棵路樹昨天中午突然倒塌，1位機車騎士正好路經被砸中，只差1步就砸中重頭，騎士人車倒地，送醫後有雙手擦挫傷及機車毀損，有民眾指出南門花市前小葉欖仁並無預警倒塌，整排小葉欖仁都有棲地過小，地磚下全是水泥硬鋪面，樹根無處伸展，只能像裹小腳一樣塞爆整個植穴；民代要求全面檢視，3年前樹倒壓死人命的意外不要再重演，市府下周將先修樹冠再邀樹木專家檢討後續處理。

監視器畫面清楚拍下樹倒的一瞬間，路旁行道樹連根拔起倒下過程的一瞬間，一輛機車正好經過，倒下的樹木壓住機車前部，騎士直接撞上倒伏的樹幹，接著撐不住人車一起倒在地上連觀看畫面的人士都忍不住「啊」，叫出聲來，為他捏把冷汗。

中西區公所區長汪慶龍指出，朱姓機車騎士與其他4名志工，是要前往協助小西門里登革熱防疫環境整理，途經南門路時發生意外，朱先生飽受驚嚇說「只差1秒，就上全國頭條新聞」，幸好當時騎得慢。

長期闗注樹木議題的蔡先生說，他在7月24日時就貼文警示，南門花市前的小葉欖仁裹小腳又積水，根系環境惡劣有倒塌風險，前人錯誤的植樹規畫，加上後人不當養護，造就許多行道樹成隱形炸彈，南門假日花市前的人行道因路樹浮根破壞，正在做整修工程，但鋪面打開底下是水泥鋪地，原本根系是緊抓著地磚下層發展，因整修開蓋根系抓地力就全沒了；另一側自來水公司前整排小葉欖仁都有同樣問題。

市議員陳怡珍表示，3年前台南就曾發生路樹倒塌造成喪失一條寶貴人命，這次發生南門路路樹倒塌壓到機車騎士，幸好只是輕傷，但實在不應該有類似事件再發生，雖屬孔廟基金會之土地，但針對樹木之安全，市府在3年前事件後成立「路樹倒伏處理平台」SOP 解決倒樹危機，但經過近期二次颱風的檢視，除了壓傷人也造成許多車輛遭到樹木倒塌造成毀損，市府相關單位需要加強全面檢視樹木之安全性

孔廟文化基金會代理執行長林喬彬說，倒塌的小葉欖仁位於南門路的南門花市前，該筆土地為孔廟文化基金會所有，先前因民眾陳情竄根問題，但整修人行步道發現樹木問題比想像中嚴重，正在邀請樹木專家二度會勘討論，倒塌的樹木可能體質比較不好，又受到卡努颱風外圍環流影響才倒塌，下周一請工務局協助先修剪樹冠，再邀專家評估移除方式改植其他適合樹種，以維護公共安全。

台南市南門花市前小葉欖仁突然倒塌，民眾指不是無預警，之前就提出有棲地過小，地磚下全是水泥硬鋪面，樹根無處伸展，如裹小腳，果真就發生意外。圖／讀者提供
台南市南門花市前小葉欖仁突然倒塌，民眾指不是無預警，之前就提出有棲地過小，地磚下全是水泥硬鋪面，樹根無處伸展，如裹小腳，果真就發生意外。圖／讀者提供
台南市南門花市前小葉欖仁突然倒塌，愛樹人士指根部未有主根生長到地底，原本根系是緊抓著地磚下層發展，因地磚整修開蓋失去支撐力就倒塌。記者吳淑玲／翻攝
台南市南門花市前小葉欖仁突然倒塌，愛樹人士指根部未有主根生長到地底，原本根系是緊抓著地磚下層發展，因地磚整修開蓋失去支撐力就倒塌。記者吳淑玲／翻攝
台南市南門花市前小葉欖仁突然倒塌，壓到經過的機車，騎士飽受驚嚇。記者吳淑玲／翻攝
台南市南門花市前小葉欖仁突然倒塌，壓到經過的機車，騎士飽受驚嚇。記者吳淑玲／翻攝

路樹 孔廟 機車騎士

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