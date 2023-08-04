虎頭埤風景區慶祝父親節 5、6日爸爸穿親子裝來免費

虎頭埤風景區歡慶父親節，下午宣布8月5日、8月6日民眾與父親「穿著親子裝爸爸免費」入園（團體不適用）。

虎頭埤風景區管理所表示，暑假期間（即日起自8月31日止）園區推出多項優惠活動：平日來虎頭埤風景區露營，門票免費（平日定義：周一至周四，需購買車輛入園費，限1車四人，團體、大專暑期活動不適用，請於入園時一併購買營位費方可優惠，購買後恕不退換票）。

學生憑有效的學生證，平日（周一～週五）門票半票優惠；慶賀虎頭埤全齡式地景遊憩場再獲2023國家卓越建設獎－最佳規劃設計類金質獎，平日成人帶12歲以下兒童，兒童免費入園（1位成人最多可帶2位兒童）；此外憑台南好康券可享有入園半票40元優惠(每張限2人使用-團體及遊覽車不適用)。