雲林嬰幼兒圖書館藏近3萬 今年至今借閱逾12萬人次

雲林縣鼓勵閱讀從嬰幼兒開始，縣長張麗善今天宣布嬰幼兒閱讀起步走系列活動開跑，包括寶寶的第一本書、微冊講座、親子共讀、嬰幼兒繪本導讀、電影賞析等活動，希望讓閱讀成為孩子最棒的禮物。

雲林縣鼓勵嬰幼兒閱讀，今年至今已送出1049份嬰幼兒閱讀禮袋，全縣0-5歲嬰幼兒圖書館藏量有28017冊，提供親子多元閲讀，今年至今0-5歲嬰幼兒借閱人次逾12萬。

雲林縣不動產開發商業同業公會已連續5年捐贈新生兒圖書1千冊經費，理事長李銘洲表示，小朋友從小開始閱讀，對將來的思考邏輯有很大的幫助， 從小培養閱讀興趣，對以後個性發展有很大的幫助。

雲林縣婦幼非營利幼兒園園長張慈雯表示，幼稚園秉持有經費就多買書，目前藏書量近兩千本，園內除了老師說故事，每天孩子都會帶一本繪本回家，跟家長共讀，每天願意花時間參與共讀的家長，孩子的專注力、包括認字、識字能力、拼音能力，閱讀速度都表現得較好。

豐泰文教基金會董事長林金陽也堅信閱讀是創造能力的來源，走進圖書館，視野就會變寬廣，生命就會不一樣。

文化觀光處陳璧君處長表示，縣府自7至12月聯合20鄉鎮圖書館共同舉辦系列嬰幼兒、親子共讀等超過百場閱讀活動，並持續結合縣內戶政機關及醫療院所等推廣親子閱讀，只要新生兒在雲林辦理借閱證，即贈送新生兒閱讀禮袋1份。