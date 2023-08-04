衝秋節買氣！台南10家身障團體獲頒「台南好心意」標章

中秋節即將來臨，為增加身障機構團體秋節禮盒買氣，台南市政府社會局舉辦「台南好心意。圓來就是你」記者會，市長黃偉哲頒發「台南好心意」標章給10家身心障礙機構及團體，預定銷售目標為2萬3830盒，銷售目標金額1083萬元，希望社會大眾共襄盛舉，以具體行動力挺身障產品。

黃偉哲表示，今年市府協助身障機構團體，推出充滿台南特色風味的秋節禮盒，並設計「TAINAN PRESENTS 台南好心意」選物標章，希望集結愛的心意幫助身障團體，呼籲市民朋友與公益團體、民間企業及公司行號，多選用身障朋友用心製作的秋節禮盒來傳達對親友的祝福，讓收到的親友都可以感受到來自台南在地濃濃的情意和滿滿的祝福。

社會局表示，去年受到疫情關係影響全國經濟消費，所幸在各界支持下，身障秋節禮盒訂購仍達2萬多盒，讓受疫情衝擊的弱勢團體注入一股暖流。為增加身障機構產品的銷售業績、提高市場競爭力，市府持續提升其品質與行銷能力，今年為契合「台南好心意」主題，邀請各身障機構及團體設計結合「台南在地食材」、「台南在地品牌」、「台南在地特色包裝」的秋節禮盒。