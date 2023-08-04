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衝秋節買氣！台南10家身障團體獲頒「台南好心意」標章

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右三）頒發「台南好心意」標章給10家身心障礙機構及團體，邀請民眾踴躍選購。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右三）頒發「台南好心意」標章給10家身心障礙機構及團體，邀請民眾踴躍選購。記者吳淑玲／攝影

中秋節即將來臨，為增加身障機構團體秋節禮盒買氣，台南市政府社會局舉辦「台南好心意。圓來就是你」記者會，市長黃偉哲頒發「台南好心意」標章給10家身心障礙機構及團體，預定銷售目標為2萬3830盒，銷售目標金額1083萬元，希望社會大眾共襄盛舉，以具體行動力挺身障產品。

黃偉哲表示，今年市府協助身障機構團體，推出充滿台南特色風味的秋節禮盒，並設計「TAINAN PRESENTS 台南好心意」選物標章，希望集結愛的心意幫助身障團體，呼籲市民朋友與公益團體、民間企業及公司行號，多選用身障朋友用心製作的秋節禮盒來傳達對親友的祝福，讓收到的親友都可以感受到來自台南在地濃濃的情意和滿滿的祝福。

社會局表示，去年受到疫情關係影響全國經濟消費，所幸在各界支持下，身障秋節禮盒訂購仍達2萬多盒，讓受疫情衝擊的弱勢團體注入一股暖流。為增加身障機構產品的銷售業績、提高市場競爭力，市府持續提升其品質與行銷能力，今年為契合「台南好心意」主題，邀請各身障機構及團體設計結合「台南在地食材」、「台南在地品牌」、「台南在地特色包裝」的秋節禮盒。

社會局指出，今年10家身心障礙福利機構及團體分別為「衛生福利部嘉南療養院」、「台南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊」、「台南市私立蓮心園社福慈善基金會」、「台南市腦性麻痺之友協會」、「台南市私立天主教瑞復益智中心」、「台南市私立朝興社福慈善基金會附設朝興啟能中心」、「台灣省私立心德慈化教養院」、「臺灣省私立鴻佳啟能庇護中心」、「喜憨兒社會福利基金會」、「台南市私立天主教美善社福基金會」等團體，請有意購買民眾可至台南市政府社會局官方網站或搜尋10家身心障礙福利機構及團體網站連結就可以選購各家身障單位的秋節產品。

台南市長黃偉哲（右二）頒發「台南好心意」標章給10家身心障礙機構及團體，邀請民眾踴躍選購。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右二）頒發「台南好心意」標章給10家身心障礙機構及團體，邀請民眾踴躍選購。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲頒發「台南好心意」標章給10家身心障礙機構及團體，邀請民眾踴躍選購。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲頒發「台南好心意」標章給10家身心障礙機構及團體，邀請民眾踴躍選購。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左二）頒發「台南好心意」標章給10家身心障礙機構及團體，邀請民眾踴躍選購。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左二）頒發「台南好心意」標章給10家身心障礙機構及團體，邀請民眾踴躍選購。記者吳淑玲／攝影

台南 身障 疫情

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