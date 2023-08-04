斥資6500萬 嘉義縣中埔三和打造日照中心

嘉義縣老年人口占比全台最高達21.9%，共2萬2176人有長照需求，為建構完整長照服務，中埔鄉三和日間照顧中心新建工程昨動土，斥資6500萬元打造2層樓建築物，內部包括日照中心、活動中心等，總面積近400坪，預計明年底完工，未來與天主教中華聖母基金會合作長照工作。

副縣長劉培東表示，三和日間照顧中心獲衛福部補助5000萬元，加上公所自籌1500萬元，總工程經費6500萬元；1樓為日照中心、集會所及辦公室，2樓為社區活動中心、復能中心及會議室，室外有停車棚方便長輩上下車，避免風吹日曬雨淋，未來2樓也能做日照第二階段彈性使用的空間。

鄉長李碧雲表示，三和地區是中埔鄉人口最密集地區，三村落的老年人口今年達3500人，極力籌措經費、編列預算來推動長照，目前中埔鄉建置24處社區型長照服務C據點，10月27日嘉縣首座家屋、日照茶館的隆興多功能長照中心將啟用，未來中埔鄉山區及都市區將各有一座長照基地。

中埔鄉公所指出，三和日間照顧中心工期400天，預計明年底落成，以三和地區65歲以上失能失智者長輩為服務對象，未來照顧量能約30人，更引進日本高齡友善家具和電動升降式盥洗台。

行政院政務顧問陳冠廷昨出席動土典禮表示，日照中心讓長輩能夠在明亮環境跟熟悉的人事物互動，活動中心也提供不同世代，年輕人及銀髮族都能夠共同成長茁壯。