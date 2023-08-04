雲林共享電動單車上路 斗六20站先行

雲林縣引進MOOVO電動輔助自行車，昨起在斗六火車站等20處人潮密集地區設站提供租借，本月試營運前30分鐘折扣10元；縣長張麗善表示，11月底前於斗六、虎尾再增設40站點，引進450輛智慧自行車及電動輔助自行車；西螺、斗南預計明年6月在大眾運輸車站、學校各設5站點，引進120輛電動輔助自行車，便利上班通勤族、市區輕旅行遊客及18歲以下青年使用。

縣府引進MOOVO共享單車，首波在斗六棒球場、斗六國中、斗六國小、水岸公園、雲林科技大學龍潭路、雲林縣體育館、中山紀念公園、行啟記念館、雲林縣府、南聖宮、鎮西國小、公誠公園、民生公園、斗六高中、成大醫院、斗六家商、斗六家樂福、雲林科技大學及斗六火車站前、後站等處布建100輛電動輔助自行車。

張麗善說，此次以斗六人潮最多的20處先行，App綁定信用卡、簽帳金融卡，或用一卡通、悠遊卡等電子票證皆可付費，租借好上手。

工務處長汪令堯指出，MOOVO採用智慧電子產品樁及智慧防盜鎖，解決無柱可還、無車可借問題，搭配電子圍籬區域還車系統，租借輕易便利。