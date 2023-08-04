選舉年 台南後壁崁頂「放火馬」增到35隻

台南市後壁區崁頂「放火馬」昨下午登場，每年池府千歲誕辰前日，施放蜂炮、焚燒紙紮的紅色火馬祈福、還願，每年數量2、30隻不等，前年配合防疫只有5隻，去年有30隻火馬，今年則有35隻，傳聞逢選舉年火馬數量較多，選戰會相對激烈，居民說沒注意過，慶典越熱鬧越好。

市議員李宗翰表示，支持民俗活動已有多年，放火馬的意義在於還願跟祈福，參選人希望神明保佑、樁腳替參選人祈願，都有可能；新科議員王宣貿說，選舉時祈求神明保佑順利當選，今年做了「小隻馬」還願；議員陳皇宇也連做3年火馬。

崁頂勸善堂管委會主委黃啟明說，近年來放火馬最多的是2018年，數量超過50隻，剛好是縣市長選舉，選戰激烈，但民俗跟政治應該無關，只是巧合而已，活動熱鬧，居民有參與感，民俗才能延續下去。

耆老說相傳有兩大典故，一是清末官兵運官銀途中遭盜匪襲擊，在崁頂陷入沙洲滅頂；一是清末當地盜匪猖獗，勸善堂池王爺降旨，指示民眾在沼澤區設置稻草人嚇退後，在沼澤中全滅盜賊，造成許多人命傷亡。

後來村落內出現「雞不啼、狗不吠」靈異事件，經勸善堂池王爺出面調解安撫亡靈，每年農曆6月17日池王爺誕辰前一天，在舊戰場榕樹處遙祭亡靈，沿襲迄今。

2020年登錄為台南市無形文化資產，民政局長姜淋煌表示，登錄為無形文化資產後，可以輔導充實民俗內容，包括歷史考證，強化在地認同感，讓年輕一輩繼續投入。