台南紙錢第2爐啟用 未配合仍多

台南寺廟眾多，以往燒紙錢空汙紛擾多，市府4年前設置全國首座淨圓滿紙錢專爐，透過汙染防制設備減少焚燒紙錢造成的空汙，累積已燒化4890公噸紙錢，第2座專爐昨天啟用，日處理量提升為16.4公噸。市府試辦紙錢集運點，未來要擴大，由於沒配合仍多，議員認為應以宗教角度加強宣導，解民眾憂心，效果會更好。

市長黃偉哲指出，南市廟宇數量全台最多，紙錢若無妥善處理將造成空氣汙染，但民眾擔心紙錢與垃圾混燒對神明不敬，4年前率先興建有完善汙染防制設備的專用環保金爐，並獲得宗教團體響應，因現有專爐已不敷使用，再蓋第2座爐。

南市環保局表示，未設紙錢專用爐前，每到神明誕辰、廟會活動，因燃燒大量紙錢，檢舉案件多，設置專用爐後，多數大型宮廟都配合，但私人神壇投訴案仍多，會先輔導，如無法配合紙錢集中燒，要求購買環保金爐，仍不配合就會告發，上半年已裁罰4件，金額1800元至2400元不等。

議員蔡筱薇、蔡麗青、許至椿認為，許多民眾懷疑紙錢集中燒，祖先、神明沒收到，市府應從宗教、專業角度去宣導、溝通，讓民眾知道效果不會打折，讓更多人響應及配合。市府目前於虎尾寮社區試辦設置紙錢集運集中箱及定時定點收運，共有4個點，將逐步擴大。

環保署空保處長蔡孟裕說，台南最早設置紙錢專用爐，也是第1個設有兩座紙錢專爐的城市，第2座專爐可發電，燒1公噸紙錢可發電1.5度，節能減碳又淨零。

環保局說，第1座專門「淨圓滿紙錢爐」每小時處理量300公斤，4年來累積減少細懸浮微粒PM2.5約13.5公噸、硫氧化物約10.2公噸、氮氧化物1.6公噸。第2座專用爐每小時處理量600公斤，兩爐日處理量16.4公噸。