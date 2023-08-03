影／南市登革熱累計784例 停車場陰井上萬孑孓現蹤重罰

台南市今天再增30例本土登革熱確診病例，已累積784例，今天稽查永康區一處地下停車場陰井，發現上萬隻孑孓，重罰1萬5千元，有住戶抗拒室內噴藥，罰6萬元。登革熱防治中心疫調發現，許多確診者都有建築工地活動史，再次凸顯工地是登革熱病媒蚊孳生高風險場域。

南市府持續針對建築工地加強登革熱防治管理及稽查，有建案屢次被查獲陽性孳生源，統計自6月12日至8月2日止，南市環保局共查獲34處工地建案有陽性孳生源，告發125件，8月1日環保局偕同仁德區公所至仁德區東都綠學及新東琚建案稽查，皆查獲陽性孳生源，現場開單告發。

特別是新東琚建案已屢次被查獲有陽性孳生源，衛生局將加重處分並要求立即改善。市長黃偉哲再次強調，持續貫徹執行公權力，絕不允許工地孳生病媒蚊危害鄰近民眾健康，該罰就罰，並同時移送工務局執行停工處分，務求登革熱防疫無死角。

今日30例分布狀況為永康區14例，東區7例，仁德區3例，安平區2例，南區、中西區、北區及安南區各1例，年齡介於7歲至76歲，23例是由診所或醫院通報確診，7例由防治中心擴大採檢發現。

登革熱防忠中心表示，截止8月2日止，已有15個行政區共139里出現確診個案，特別製作紅色警戒旗，旗幟上標示「登革熱危險警戒區」字樣，當該區域出現本土登革熱確診病例時，即會請區公所將警戒旗插在鄰近顯眼處，提醒附近居民應嚴加防範，也請民眾多加留意，如住家附近有發現紅色警戒旗現蹤，務必提高警覺，加強自身防蚊措施，並儘快清除家戶內外積水容器，如出現疑似登革熱症狀，請立即就醫並使用登革熱快篩。

衛生局本周於東區、南區及安南區共調查1053戶、其中陽性戶19戶，查獲486個積水容器、19個陽性容器，衛教1600人次，開立19張舉發單。今日市府於永康區中華一路272巷一處地下停車場陰井，發現重大孳生源，有上萬隻孑孓，衛生局將依傳染病防治法第25條及第70條重罰1萬5000元，也呼籲所有市民(業者)善盡社會責任，勿養蚊來傳播登革熱，害人又害己。另因今日噴藥時，發生家戶抗拒噴藥，衛生局立即依據傳染病防治法第第36條及第64條，處6萬元。