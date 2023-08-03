快訊

獨／傳吳欣盈想選松信立委 被柯文哲以「難向徐巧芯交代」勸退

卡努颱風影響風力達11級！ 台東縣綠島鄉今晚6點後停班停課

成都世大運／蘇柏亞猛攻晉金牌戰 2連霸差最後1勝

影／五河局加速排水治理 改用復建應急成效佳

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
施工中的元長鄉山內大排只施工單側，另一側還是堆置砂包，引起村民擔憂陳情，5河局會同立委蘇治芬向村民說明原因，強調舊堤也很快就會動工。記者蔡維斌／攝影
施工中的元長鄉山內大排只施工單側，另一側還是堆置砂包，引起村民擔憂陳情，5河局會同立委蘇治芬向村民說明原因，強調舊堤也很快就會動工。記者蔡維斌／攝影

長期來排水治理一直緩不濟急，從治理規畫行政程序再到完工，起碼逾2、3年，水利署第五河川局找到治水新處方，改以應急、復建工程辦理，工程規格和品質不減，且可大幅縮短作業流程，地方又不必為自籌款煩惱，今天5河局會同立委蘇治芬踏勘施工中的元長鄉山內大排，對原本堆滿沙包的堤岸將採應急工程馬上施工，「慢性病改用急診」蘇治芬說，又快又有效。

雲林縣元長鄉山內大排是元長市區交界重要排水，長久來遇雨成災，村民再三陳情，指一下雨汪洋一片農田都可抓土虱，好不易最近開始動工，卻只施作台19線以東短短幾百公尺，沒能一氣呵成，村民希望能全線治理，立委蘇治芬今天會同5河局、鄉長李明明現勘說明。

5河局長吳明華說，目前施工台19上游段工程費1200萬元；目前已以應急復建再爭取另兩段工程約1616萬元，預計本月如可完成設計明年汛期前完工。之所以採取分段應急施工，主要是受限於經費爭取的規定，所以採取這樣的方式，才能克服作業流程加快施工。

吳明華進一步說明，一般大排治理從治理規到行政作業再到發包動工，經費動軏上億元，至少都要兩、三年，有時緩不濟急，只能先堆置沙包應緊，再等經費及作業到齊才可施工，如改以應急、復建工程科目，工程經費規模較小，但分段施工，可對緊急的河段先做，等同先止血再做治療。

分段施工會不會影響工程品質，吳明華說，施工段雖小，但整治的斷面寬度都標準都與治理工程一樣，品質不減防洪速度加快，甚至可連道路一併修復。

蘇治芬也說，畢竟一條大排很長，有的堅固有的脆弱，應緊就是先把脆弱的堤岸先固強，且結構、斷面、路面一次到位，否則等治理計畫下來又曠日廢時，「慢性病用急診，又快又有效」不失為好方法，未來包括先前麥寮魚塭區崩堤治理也將比照此方法辦理。

聽完說明後村民均表感謝，也希望未來全段整治也能早日完成。

施工中的元長鄉山內大排只施工單側，另一側還是堆置砂包，引起村民擔憂陳情，村民說一下雨農田都抓魚。記者蔡維斌／攝影
施工中的元長鄉山內大排只施工單側，另一側還是堆置砂包，引起村民擔憂陳情，村民說一下雨農田都抓魚。記者蔡維斌／攝影
施工中的元長鄉山內大排只施工單側，另一側還是堆置砂包，引起村民擔憂陳情，5河局會同立委蘇治芬向村民說明原因。記者蔡維斌／攝影
施工中的元長鄉山內大排只施工單側，另一側還是堆置砂包，引起村民擔憂陳情，5河局會同立委蘇治芬向村民說明原因。記者蔡維斌／攝影
施工中的元長鄉山內大排只施工單側，另一側還是堆置砂包，引起村民擔憂陳情，5河局會同立委蘇治芬向村民說明原因。記者蔡維斌／攝影
施工中的元長鄉山內大排只施工單側，另一側還是堆置砂包，引起村民擔憂陳情，5河局會同立委蘇治芬向村民說明原因。記者蔡維斌／攝影

蘇治芬 慢性病

延伸閱讀

麥寮排水舊堤決口難抵洪氾 立委請5河局協助應急保固

雲林蔦松大排排水不佳有解 水利署斥資1.81億元改善

雲林東勢火燒牛稠大排遇雨成災 民代會勘爭取整治

北港治水艱困區20年難獲解方 中央地方聯手破解難題

相關新聞

超暖！ 26歲黃裕翔克服腦麻困境就業 成自己和母親依靠

今年26歲的嘉義縣青年黃裕翔，因兒時發燒未即時治療，成為腦性麻痺患者，領有身心障礙手冊。黃父親因病離世後，母親是家中經濟...

招喚青年回嘉就業 市府攜手在地業者釋逾百個工讀職缺

嘉義市政府挺青年，首度自籌經費，與在地企業攜手以「青年職涯體驗暨工讀嘉薪計畫」，提供40個企業工讀機會，加上勞動力發展署...

蔣勳在嘉義新港辦畫展 訴說難得的緣分

貓奴們快來找貓趣！蔣勳以美學系列－還至本處，關於衣缽的故事，及歸來兮－貓咪二個系列，在嘉縣新港鄉網美打卡新景點培桂堂辦「...

雲林也有共享單車了！斗六20站先行 前30分鐘折10元

共享單車進駐雲林縣了，MOOVO電動輔助自行車今天起在斗六火車站等20處人潮密集地區設站提供租借，本月試營運前30分鐘折...

北台南家扶辦「娃娃市集」 籌募學子「讀冊金」

受到疫情及大環境影響，公益團體募款不易，北台南家扶籌募近900位大專生、高中職、國中小學童助學金，註冊費用估計就要680...

斥資6500萬打造 嘉縣中埔鄉三和日照中心明年底落成

嘉義縣全台老年人口占比最高，達21.9%，共2萬2176人有長照需求，為建構完整長照服務，中埔鄉三和日間照顧中心新建工程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦