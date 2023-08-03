影／五河局加速排水治理 改用復建應急成效佳

長期來排水治理一直緩不濟急，從治理規畫行政程序再到完工，起碼逾2、3年，水利署第五河川局找到治水新處方，改以應急、復建工程辦理，工程規格和品質不減，且可大幅縮短作業流程，地方又不必為自籌款煩惱，今天5河局會同立委蘇治芬踏勘施工中的元長鄉山內大排，對原本堆滿沙包的堤岸將採應急工程馬上施工，「慢性病改用急診」蘇治芬說，又快又有效。

雲林縣元長鄉山內大排是元長市區交界重要排水，長久來遇雨成災，村民再三陳情，指一下雨汪洋一片農田都可抓土虱，好不易最近開始動工，卻只施作台19線以東短短幾百公尺，沒能一氣呵成，村民希望能全線治理，立委蘇治芬今天會同5河局、鄉長李明明現勘說明。

5河局長吳明華說，目前施工台19上游段工程費1200萬元；目前已以應急復建再爭取另兩段工程約1616萬元，預計本月如可完成設計明年汛期前完工。之所以採取分段應急施工，主要是受限於經費爭取的規定，所以採取這樣的方式，才能克服作業流程加快施工。

吳明華進一步說明，一般大排治理從治理規到行政作業再到發包動工，經費動軏上億元，至少都要兩、三年，有時緩不濟急，只能先堆置沙包應緊，再等經費及作業到齊才可施工，如改以應急、復建工程科目，工程經費規模較小，但分段施工，可對緊急的河段先做，等同先止血再做治療。

分段施工會不會影響工程品質，吳明華說，施工段雖小，但整治的斷面寬度都標準都與治理工程一樣，品質不減防洪速度加快，甚至可連道路一併修復。

蘇治芬也說，畢竟一條大排很長，有的堅固有的脆弱，應緊就是先把脆弱的堤岸先固強，且結構、斷面、路面一次到位，否則等治理計畫下來又曠日廢時，「慢性病用急診，又快又有效」不失為好方法，未來包括先前麥寮魚塭區崩堤治理也將比照此方法辦理。