超暖！ 26歲黃裕翔克服腦麻困境就業 成自己和母親依靠

今年26歲的嘉義縣青年黃裕翔，因兒時發燒未即時治療，成為腦性麻痺患者，領有身心障礙手冊。黃父親因病離世後，母親是家中經濟支柱，但最近生病手術後，僅能偶爾打零工，家中頓失經濟來源。黃裕翔不放棄人生希望，爭取到鄰近小學工作，成為自己和母親的依靠。

黃裕翔的母親說，早期鄉下醫療不發達，沒想到最後腦性麻痺，對這個孩子很愧疚。黃裕翔很孝順，高職畢業後就放棄求學，開始找工作分擔家裡經濟壓力，但因缺乏專業技能、身體無法久站，許多工作都受限，無法謀取正職工作機會，感謝義竹鄉南興國小願意給他機會。

朴子就業中心主任吳明軒回想，黃裕翔剛到義竹就業服務台時，總是眉頭不展，肩上扛著家裡經濟負擔的他，急於尋找一個能溫飽的工作，但每每投遞履歷都沒有下文，在得知他曾有學校工友經歷後，立即為他媒合學校工作，目前已穩定工作1年。

黃裕翔說，工作得來不易，感謝學校給的工作機會，他很珍惜這分福氣及緣分，學校內的大家都很友善。校方指出，黃裕翔受限身體狀況，工作速度不如其他同事，也較受限從事室內工作，但他會努力完成交辦工作，對工作態度給予肯定。